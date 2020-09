SaiPan lokakuun kotiotteluiden yleisökapasiteetti määrittyi neuvotteluissa Eksoten infektioylilääkärin kanssa – "Tällä määrällä pystymme huomioimaan turvavälit ja tekemään ottelutapahtumasta turvallisen"

SaiPa saa ottaa rajoitetusti katsojia Kisapuistoon ainakin lokakuun kotiotteluissaan jääkiekkoliigassa. Seura tiedotti maanantaina, että hallin seisomapaikkojen kapasiteetista on käytössä noin 40 prosenttia ja istumapaikoista noin kaksi kolmasosaa.

SaiPa kohtaa runkosarjan ensimmäisessä kotiottelussaan Tampereen Ilveksen lauantaina 3. lokakuuta.

Kuinka monta katsojaa saatte ottaa kotiotteluissanne halliin sisään, SaiPan viestintä- ja markkinointijohtaja Jussi Viljakainen?

– Hallin kokonaiskapasitetti on noin 2700 katsomopaikkaa.

– Seisomakatsomossa kapasiteetti on 800 paikkaa, joista valtaosa on myyty kausikortteina, eli irtolippuja ei ole kauheasti vapaana. Istumakatsomoiden, aitiot huomioiden, kapasiteetti on noin 1900.

Mihin juuri nämä määrät perustuvat?

– Määrät perustuvat konsultointiin Eksoten infektioylilääkärin kanssa. Tällä määrällä pystymme huomioimaan turvavälit ja tekemään ottelutapahtumasta turvallisen.

– Ihmiset tulevat peliin yleisimmin kahden–neljän henkilön ryhmissä. Oma ryhmä saa olla lähekkäin. Siitä teimme laskelmia, että näillä määrillä turvavälit pystytään pitämään riittävinä myös katsomossa.

Minkälaiset turvavälit katsomoissa pidetään ja kenen vastuulla niistä huolehtiminen on?

– Saamiemme ohjeiden mukaisesti yhden penkin turvaväli riittää.

Katsomon kokonaiskapasiteetti otteluissa on yli 700 katsojaa pienempi kuin viime kauden yleisökeskiarvomme. — Jussi Viljakainen

– Ohjeistamme ja opastamme katsojia mahdollisimman tehokkaasti sekä ennakkomarkkinoinnissa että ottelutapahtumassa. On pakko myös luottaa ihmisten omaan kykyyn pitää väleistä huolta.

– Kehotamme ostamaan liput ennakkoon. Avaamme hallissa mahdollisimman paljon sisääntuloväyliä ja varsinkin ulosmenoteitä, koska ne ovat paikkoja, josta ruuhkautumista voi tulla.

– Esimerkiksi aikaisemmin ottelun ollessa käynnissä katsojien on pitänyt odottaa pelikatkoa, kunnes he ovat saaneet kulkea katsomoon. Nyt katsomoon saa mennä myös pelin ollessa käynnissä, koska olemme katsoneet, että se on turvallisempaa niin.

Miksi istumapaikoille ei ole irtomyynnissä paikkalippuja, vaan lippuja myydään katsomolohkottain?

– Annamme katsojalle mahdollisuuden valita sen parhaan turvavälin paikan. Katsoimme sen olevan kätevintä myös peliin tuleville ryhmille, koska ryhmiä on eri kokoisia.

Miksi hallia ei ole jaettu toisistaan erillisiin katsomo-osastoihin, kuten aiemmin tänä vuonna alustavasti suunniteltiin?

– Luovuimme katsomosektoreista konsultoinnin seurauksena. Tuli konsensus, että on parempi, että ihmiset saavat valita vapaasti mahdollisimman ruuhkattoman myyntipisteen ja wc-tilan, jotka tällä kapasiteetilla riittävät Kisapuistossa oikein hyvin. Näin vältämme ruuhkia, kun ihmiset huomioivat turvavälit.

Miksi irtoliput kotiotteluihinne ovat kalliimpia kuin viime vuonna?

– Katsomon kokonaiskapasiteetti otteluissa on yli 700 katsojaa pienempi kuin viime kauden yleisökeskiarvomme. Se kertoo siitä, että kulurakenteemme vuoksi lipun keskihintaa on vain pakko nostaa jonkin verran viime kauteen verrattuna.

– Seisomakatsomossa se on perusteltua siksikin, että sinne on vähän irtolippuja myynnissä.