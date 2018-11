SaiPan tuorein pelaajahankinta Mikael Kuronen luistelee jäälle kauden ensimmäiseen Liiga-otteluunsa torstaina Kisapuistossa.

Alkuviikosta SaiPan vahvuuteen liittynyt Kuronen hyökkää kolmosketjussa Santeri Virtasen ja Tomi Iso-Mustajärven kanssa, kun Sport saapuu SaiPan vieraaksi. Kuronen syrjäyttää SaiPan pelaavasta kokoonpanosta alkukaudesta vaisusti esiintyneen Topi Nättisen, joka puuttuu päävalmentaja Tero Lehterän ilmoittamasta kokoonpanosta.

SaiPa ei pelaajien poissaoloista ja niiden syistä tämän kauden linjansa mukaisesti tiedota, mutta Liigan verkkosivuilla Nättisen nimen viereen on ilmestynyt pieni punainen risti loukkaantumisen merkiksi. Vileä edellisessä ottelussa tiistaina KooKoota vastaan Nättinen pelasi yli 17 minuuttia.

Samalla tulkinnalla SaiPan muita loukkantuneita pelaajia ovat tällä hetkellä jo pitkään poissa ollut Roy Radke ja pitkän loukkaantumisen jälkeen kerran pelannut ja jälleen loukkaantunut Elmeri Kaksonen.

Päävalmentaja Lehterä on tuttuun tapaan tehnyt pieniä viilauksia joukkueensa aloittaviin hyökkäyketjuihin. Ahti Oksanen palaa ykkösen laidalle ja Jonatan Tanus siirtyy kakkoseen Tyler Morley laidalle. Nelosketju avaa viime ottelusta tutussa koostumusessa.

Illan vierasjoukkueelle Sportille on luvassa hikinen iltapuhde, sillä sitä isännöi tämän kauden tilastollisesti paras kotijoukkue.

SaiPa on hävinnyt tällä kaudella kotonaan vain kerran ja on saalistanut 12 kotiottelusta yhdeksän suoraa kolmen pisteen voittoa. Pisteitä kotona on kertynyt jo 31, mikä on kolme enemmän kuin tilastokakkosella Kärpillä.

Illan ottelu alkaa Kisapuiston jäähallissa torstaina kello 18.30.

SaiPa tänään

Hyökkääjät

Ahti Oksanen — Cody Kunyk — Emil Oksanen

Jonatan Tanus — Tyler Morley — Joni Nikko

Tomi Iso-Mustajärvi — Santeri Virtanen — Mikael Kuronen

David Goodwin — Ville Koho — Anssi Löfman

Oskari Lehtinen

Puolustajat

Kalle Maalahti — Jere Sneck

Vladimir Denisov — Brenden Kichton

Robin Salo — Erik Autio

Maalivahdit

Frans Tuohimaa

(Niclas Westerholm)