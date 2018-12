Ketterä punnertaa vaikeuksista voittoon kuin James Bond, imatralaisilla oli tuplajuhlat lauantaina Ukonniemessä

Ukonniemen jääkiekkoilta oli Mestis-kiekkoa parhaimmillaan, kun Ketterä ja Heinolan Peliitat väänsivät viikon kolmannet ottelunsa. Pisteistä piti tälläkin kertaa rutistaa viimeiselle sekunnille asti.

Peliitat haki tasoitusta loppuun saakka ylivoimalla ja ilman maalivahtia, mutta Ketterän 2—1-johto piti loppuun asti.

— Tämä oli vähän kuin James Bond -elokuva. Sehän on 5—6 kertaa elokuvan aikana kusessa, mutta pelastaa lopussa maailman ja saa kaikki naiset, Ketterän päävalmentaja Matias Lehtonen nauratti.

Cup-viirin nostosta jäykistyneet joukkueet eivät saaneet vielä avauserässä maalihanoja auki, mutta toisessa alkoi tapahtua. Ketterä tarrasi voittoon kiinni kahdella osumalla. Aatu Luusuaniemen karvaus tuotti maalipaikan Dan Nybondasille, joka ei erehtynyt.

Kotiyleisön tuska helpotti, kun Mikko Haaparannan tolppaa kilauttanut laukaus kimposi maalivahti Sami Sunin kautta maaliviivan paremmalle puolelle. Videotarkistuksen jälkeen voitiin todeta maalin syntyneen.

Karolus Kaarlehto menetti nollapelinsä Ketterän maalin suulla kolmannessa erässä, kun vielä viime kaudella SaiPassa ja Ketterässä pelannut Santeri Koponen laukoi ylivoimalla siniviivalta. Kiekko muutti Arttu Rämöstä suuntaa maalin edessä, eikä Kaarlehdolla ollut mahdollisuutta torjua.

Ketterän kolmannen erän jäähyily piti vierasjoukkueen pelissä mukana loppuun asti. Jäähyltä päässyt Janne Kettunen tarjosi Ville Vainikaiselle paikan lyödä viimeinen niitti tyhjänä odottaneeseen maaliin, kun ottelua oli jäljellä neljä minuuttia. Ketterän harmiksi kiekko kolahti tolppaan.

— Oltiin ihan hyvin 5—5-pelissä mukana tänään. Sitten tuli vähän jäähyjä ehkä sellaisesta yliyrittämisestä, Lehtonen summasi.

Ketterälle tuomittiin päätöserässä peräti viisi kaksiminuuttista ja käytösrangaistus. Lehtonen ei kokenut kuitenkaan joukkueensa olevan kuriton.

— Ne on yksittäisiä tilanteita, jokainen haluaa taistella jokaisesta kiekosta ja meillä rotaatio menossa. Taistelu pelipaikoista on kovaa. Siinä on meillä kuitenkin kehityksen paikka, eihän se pitkässä juoksussa ole hyvä asia, että meillä on illasta toiseen enemmän jäähyjä.