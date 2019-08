Wilma Murron saama raju tälli säikäytti Kimpisessä — Suomen mestaruus tuli rutiinituloksella, mutta kisan jälkeen enemmän puhutti verinen nenä: "Verta tuli aika paljon"

Wilma Murto voitti seiväshypyn Suomen mestaruuden rutiinisuorituksella Kimpisen kentällä sunnuntaina.

Mestaruus varmistui kahdella hypyllä, kun kilpakumppanit yksi toisensa jälkeen putosivat kisasta. Lopulta voittotulokseksi jäi 426.

Kilpailun jälkeen itse tulosta enemmän puhutti Murron ensimmäinen yritys korkeudesta 426.

Kisojen viimeistä suoritusta seuraamaan jäänyt Kimpisen yleisö vaikeni kuin veitsellä leikaten, kun Murto putosi riman päälle. Rima taipui ja iski Murtoa kipeästi kasvoihin.

—Luulin, että kaikki (rima ja seiväs) oli jo maassa ja otin kädet pois edestä, Murto kertasi tilannetta kilpailun jälkeen.

Murto jäi tällin jälkeen istumaan patjalle pitkäksi aikaa, ja toimitsijat toivat hänelle paperia. Kisan jälkeen Murto kertoi, että nenään sattui.

—Verta tuli aika paljon, sitä koetettiin rauhoitella ja putsata siinä. Reisi ja pohje olivat veressä.

Aluksi Murrosta tuntui siltä, että kisa oli siinä.

—Olin siinä patjalla ja ajattelin, että ei tästä enää hyppyä tule. Sitten verenvuoto alkoi rauhoittua.

Kisan jatko varmistui, kun Murto meni juttelemaan valmentajansa kanssa kentän laidalle.

—Valmentajalta alkoi tulla tekniikkaneuvoja. Alkoi tuntua siltä, että tekeekin mieli hypätä vielä.

Murto kasasi itsensä upeasti ja ylitti 426 seuraavalla yrityksellä. 436 oli lopulta sunnuntaina liikaa.

Tulos ei tyydyttänyt, mutta tällin jälkeisestä onnistumisesta jäi hyvä maku suuhun.

—Olen ihan tyytyväinen, että sain sen jälkeen ylityksen. Hiukan se vei latausta. Olisi ollut kiva tulostakin hypätä vielä.

Hyppykunto on kuitenkin paranemaan päin.

— Tekninen tekeminen on mennyt hyvään suuntaan. Tuntui, että olisi parempi päivä kuin se. On kuitenkin hyvä mieli, kun pääsee kultamitali kaulassa kotiin, vaikka onkin vähän nenä kipeänä

Mitään pelkoja Murrolle ei hurjan näköisestä tilanteesta jäänyt. Kilpailun jälken hymy oli herkässä.

—Noita sattuu. Kun tuli vielä toinen samanlainen, että rima tuli aika kovaa, olin tarkempi ja kädet olivat edessä.

Samanmoinen tärsky on sattunut kerran ennenkin.

—Verta ei ole tullut aiemmin, nyt tuli sitten sekin.

Loppukauden tekemisen Murto on suunnitellut Dohan MM-kisat mielessä, vaikka tulosraja on vielä tekemättä. Dohan MM-raja on 456, Murron kauden paras 451.

Jos rajan ylittäneitä ei ole riittävästi, pääsee mukaan myös rankingin perusteella.

—Tosi yllättävää, jos en pääse (Dohaan), mutta on oma vika, jos en hyppää rajaa, Murto sanoi.

—Treeniä on aika paljon ennen Dohaa. Syyskuun alussa on varmaan viimeinen kisa.