Tero Lehterä SaiPan uudesta pommikoneesta: ”Tälle kaverille tuskin tarvitsee sanoa, että ota kananmunat pois kainaloista” Päävalmentaja Tero Lehterän mukaan valkovenäläinen Vladimir Denisov on mainettaan parempi myös kiekollisena puolustajana. All Over Press SaiPaan loppukaudeksi siirtyvä Vladimir Denisov (oik.) lennätti SKA Pietarin Aleksandr Hohlatšovia viime kaudella pelatussa KHL-liigan ottelussa.

SaiPan päävalmentaja Tero Lehterä halusi joukkueeseensa kamppailuvoimaa ja sai sitä.

Loppukauden mittaisella sopimuksella sputnikpaitoihin liittyvä Valko-Venäjän maajoukkuepuolustaja Vladimir Denisov, 33, tunnetaan rajuna taklaajana, mutta Lehterä uskoo miehen välttyvän suihkumennuksilta Suomen liigakaukaloissa.

En osaa arvostaa sellaista kovuutta, joka maksaa joukkueelle pisteitä tai muuta vastaavaa. -Tero Lehterä

— KHL:ssä peli on välillä vähän kovempaa, ja mentaliteetti siellä on muutenkin vähän erilainen. Lähtökohta kuitenkin on se, että pelaamaan hänet on otettu. En osaa arvostaa sellaista kovuutta, joka maksaa joukkueelle pisteitä tai muuta vastaavaa, Lehterä toteaa.

KHL-seura Dinamo Minskiä tällä kaudella edustanut Denisov on pelannut urallaan myös kaksi kautta Pohjois-Amerikan AHL-liigassa, ja kommunikointi miehen kanssa onnistuu Lehterän mukaan englanniksi.

Vakiokasvo Valko-Venäjän maajoukkueessa

SaiPa-luotsi oli aikoinaan ensimmäinen suomalaispelaaja Venäjän liigassa, mutta myöntää venäjän sanavarastonsa olevan vajavainen.

— Eipä sitä ole viime vuosina paljon käytelty. Kananmunat muistan, mutta tälle kaverille tuskin tarvitsee sanoa, että ota kananmunat pois kainaloista.

SaiPassa Denisov pelaa NHL-legendoilta Paul Coffeyltä ja Ray Bourquelta tutulla numerolla 77, vaikka miestä ei varsinaisesti tunneta minään kiekollisena puolustajana.

Tällä kaudella Denisov ehti pelata 40 KHL-ottelua tehoin 1+2. Toisaalta rangaistusminuutitkin olivat maltillisia, niitä kertyi 42.

— Vaikka hän ei ole meritoitunut mitenkään kiekollisena puolustajana, pystyy hän pelaamaan kiekollakin ihan hyvin. Markus Kojoa ja Per Savilahti-Naganderia paikkaamaan hänet hankittiin. Samalla saimme vähän kokemusta kanssa, Lehterä kertoo.

Maaotteluissa Denisov on edustanut Valko-Venäjää 110 kertaa tehopistein 6+25=31. MM-kisoissa hän on pelannut yhdeksän kertaa, edellisen kerran viime keväänä Pariisin ja Kölnin kisoissa.

Rahat eivät riitä Henrik Haapalaan

Lehterän mukaan SaiPa ei ole enää aktiivinen siirtomarkkinoilla, jotka olympialaisten takia umpeutuvat liigassa vasta torstaina 1. maaliskuuta.

— En näe, että siinä olisi varsinaisesti järkeä, että ryhtyisimme nostamaan hyllylle sellaisia pelaajia, jotka ovat painaneet mukana koko kauden, sillä olemme pelanneet hyvin.

— On mahdollista, että Savilahti-Nagander pelaa vielä tällä kaudella. Ja toivotaan, että hyökkääjistä Roy Radke ja Anssi Löfman saadaan kehiin.

Lehterän mukaan ei ole edes realistista, että SaiPa osallistuisi kilpavarusteluun.

— Kuinka paljon pitäisi laittaa pinkkaan rahaa, että joku Henrik Haapala tulisi pelaamaan loppukaudeksi SaiPaan? Denisov oli meille hyvä diili.