Catzin Mika Haakanan mielestä Lappeenrannan kaupunki voisi osoittaa arvostavansa urheiluseuroja auttamalla niitä selviämään kriisin yli – "Jonkinlaista vastaantuloa tietysti toivoisi, koska tiedän, kuinka vaikeaa seuroilla tällä hetkellä on"

Catz sai tilanteeseensa helpotusta mutkan kautta omasta takaa.

Lappeenrantalaisseura on ollut naisten Korisliigassa mitaleilla 13 kautta peräkkäin. Tänä keväänä kausi lopetettiin ennen pudotuspelejä ja niiden merkittävät ottelutuotot jäivät seuralta saamatta.

Toisaalta Catzin sponsori- ja siten pelaajahankinta venyi jo viime vuonna tavanomaista pidemmälle kesään. Joukkueen ennen kauden alkua ilmoittama palkkabudjetti putosi edelliskauden 89 000 eurosta 65 000 euroon.

Osin siksi Catzin yhdysvaltalaispelaajien sopimuksissa huhtikuun osuus oli nyt ensi kertaa ehdollisena, kun aiemmin ne ovat jatkuneet suoraan huhtikuun loppuun.

– Syksyllä näytti, että emme välttämättä ole keväällä niin pitkällä kuin lopulta olimme, Catzin pitkäaikainen päävalmentaja Mika Haakana taustoittaa.

Käytännössä sopimusten jatkon olisi laukaissut pääsy välieriin, mikä olisi tuonut pelaajille myös tulosbonuksia.

Tieto Korisliigojen kauden päättymisestä tuli 13. maaliskuuta.

– Me olimme onnekkaita. Kesälajeillehan tämä on hurja tilanne.

Catzin suurin kysymysmerkki tällä hetkellä on, kuinka koronatilanne vaikuttaa varainkeruuseen ja siten joukkueen ensi kauteen.

– Monilla firmoilla on vaikeaa.

Mika Strandén Catzin pelintekijä Jordan Jones (oik.) loukkaantui tammikuussa epäonnisesti, kun vastustaja kaatui vierasottelussa hänen jalkansa päälle. Hän pysyi omiensa tukena toipumisjaksonsa ajan.

Voisiko Lappeenranta tukea seuroja kriisissä?

Yhtä lailla huolissaan Haakana on koko lappeenrantalaisen urheilun tulevaisuudesta.

Hän on nähnyt, kuinka Catzin kotihalli Lappeenrannan urheilutalo on hiljalleen hiljentynyt.

Vielä keväällä 2014 hallissa korkeimman tason edustuspalloilua tarjoilivat Catzin lisäksi Namika sekä NST:n miesten ja naisten salibandyjoukkueet.

– Pahimmassa tapauksessa se on ensi vuonna nolla, jos me emme saa rahoja kasaan. Vuodesta 2005 lähtien näissä lajeissa on tullut Lappeenrantaan menestystä ihan käsittämättömästi. En tiedä, onko sillä kaupungille mitään merkitystä. On ehkä hölmöä itkeä näitä, Haakan toteaa.

Haakana korostaa, että Catzin tärkein tehtävä kriisinkin keskellä on tehdä itse kaikki voitava toimintansa turvaamiseksi.

Silti hän näkee, että kaupungilla on valtaa vaikuttaa ratkaisuillaan siihen, missä määrin ja minkälaista urheiluseuratoimintaa Lappeenrannassa on jäljellä yhteiskunnan tilanteen normalisoituessa.

Esimerkiksi kaupungin mahdollisesta tukimuodosta seuroille Haakana nostaa harjoitusvuoromaksujen huojennukset.

– Jonkinlaista vastaantuloa tietysti toivoisi, koska tiedän, kuinka vaikeaa seuroilla tällä hetkellä on. Murheet ovat kaikilla varmasti samat.

Opetus- ja kulttuuriministeriö avasi vappuaattona haettavaksi liikunta- ja urheiluseurojen korona-avustukset, jollaista Catzkin aikoo hakea.

Liikunnalle ja urheilulle suunnatun valtion avustuspaketin suuruus on 19,6 miljoonaa euroa. Seurat voivat hakea tukea koronaviruspandemian aiheuttamien taloudellisiin menetyksiin ja toimintansa turvaamiseen.

Lisäksi seuroja tuetaan kehittämään vaihtoehtoisia toimintatapoja poikkeustilanteen yli selviämiseen. Toiminta voi olla esimerkiksi etä- tai digiohjausta tai etävalmennusta koronasta aiheutuneiden toimintarajoitusten aikana.

Mika Strandén Kapteeni Roosa Kosonen (oik.) täytti päättyneellä kaudella entistä suuremmat saappaat Catzin pelissä. Kotiottelussa HBA:ta vastaan hän vartioi Awak Kuieria.

Ura jatkuu, jossain

Haakanankin Catz-sopimus on päättynyt, mutta hän on jatkanut uurastamista seuran eteen talkoopohjalta ja etsinyt mukaan lisää tekijöitä, jotta toiminnan tulevaisuus voitaisiin turvata.

– Olen ollut tässä niin kauan, että haluan olla auttamassa vaikeassa tilanteessa. En ole ollut tällä puolella ollut näin aktiivisesti mukana varmaan koskaan.

Catzissa onkin juuri nyt laajemmin aktiivitekijöitä kuin muutamana edellisenä vuotena, mikä tuo valoa vaikeaan tilanteeseen.

Valmennusuraansa Haakana todennäköisesti jatkaa ensi kaudellakin. Seura on avoinna, sillä sopimusta mihinkään ei ole.

Olisi ollut aika mielenkiintoista nähdä, mitä pudotuspeleissä olisi tapahtunut. — Mika Haakana

Rajulta takamatkalta taas kärkikahinoihin

Catzin 13 vuoden mitaliputken jatko naisten Korisliigassa jäi toistaiseksi avoimeksi. Lappeenrantalaisjoukkue oli etenemässä pudotuspeleihin runkosarjan viidenneltä sijalta, kun kausi päättyi ennenaikaisesti.

Jossiteltavaa jäi. Catz oli saanut pelintekijänsä Jordan Jonesin jälleen pelikuntoon.

Päävalmentaja Mika Haakana näki Catzin olleen yksi mestarikandidaateista tänäkin keväänä.

Joukkueella oli harjoiteltuna uusia jippoja, joita sen piti ottaa pelissään käyttöön runkosarjan jälkeen.

– Olisi ollut aika mielenkiintoista nähdä, mitä pudotuspeleissä olisi tapahtunut. Viisi-kuusi valmentajaa miettii varmasti tällä hetkellä ihan samaa, Haakana naurahtaa.

Catz voitti viime keväänä SM-hopeaa, mutta joukkue hajosi sitten liki tyystin. Haakana luonnehtii Catzin onnistuneen joukkueen kokoamisessa lopulta hyvin lähtökohtiin nähden.

Edelliskauden runkopelaajista ainoana jatkoi oma kasvatti Roosa Kosonen, joka nousi 19-vuotiaana kasvattajaseuransa kapteeniksi ja pelasi uransa toistaiseksi tehokkaimman kauden.

Catziin Vimpelin Vedosta saapunut Tuulia Timo oli tärkeä joukkuepelin liima ja toi joukkueeseen kaivattua kaukoheittovoimaa, kun sopeutui lappeenrantalaisten pelitapaan.

Joukkueen yhdysvaltalaispelaajien taustat olivat kovat, mutta tuttu Natalie Day ja Erica Covile olivat toipumassa eturistisidevammoista ja Jordan Jonesillakin oli alla välivuosi.

Haakana tiesi odottaa alkukauden olevan vaikea, ja vaikea se olikin.

– Ensimmäisten pelien jälkeen vastustajan pelaajat kommentoivat, että miten teillä voi olla tuollainen pelintekijä. Tammikuussa samat ihmiset olivat eri mieltä, kun Jordan alkoi olla sarjan parhaita pelipaikallaan.

Pelaajien kunnon vahvistuessa myös joukkueen peli parani. Kun Jones loukkaantui tammikuun alussa, Catz oli Korisliigan kuntopuntarin kärjessä otettuaan 11 ottelusta 10 voittoa. Sarjasijoitus oli kolmas.

– Olisi ollut vielä jännä nähdä, olisiko Jordanilla riittänyt aika päästä samaan kuntoon kuin hän oli ennen loukkaantumistaan.

Mika Strandén Erica Covile kutsui päättynyttä kauttaan paluukaudekseen vakavan polvivamman jälkeen. Covile oli lopulta naisten Korisliigan tehokkuustilaston kakkonen HBA:n Awak Kuierin jälkeen.

Kahden joukkueen taktiikka

Joukkueiden peluuttaminen sekä Korisliigassa että 1. divisioonassa ei itsessään ollut Catzille kummallista, mutta pelaajien yksilöllisten kuormitusten huomioiminen harjoittelussa teetti paljon pohdittavaa valmentajille Haakanalle, Petri Jaakkolalle ja Teemu Turuselle.

– Piti miettiä, kuka tekee minkäkin fysiikan minäkin päivänä ja kuinka paljon kukin tarvitsee huilia ja milloin. Jonain vuosina harjoitusohjelmien teko on ollut aika helppoa. Nyt tuli paljon poikkeuksen poikkeuksen poikkeuksia. Näin paljon palapeliä ei ole periaatteessa ollut koskaan.

Mahdollisuus kerryttää peliminuutteja sekä liigassa että divarissa oli pelaajien kannalta hyvä asia, kun A-juniorijoukkuetta ei ollut.

– Isoa kehitystä tapahtui, kun peliminuuttien sisällöt olivat niin erilaisia. Kyllä se toimi, vaikka pelaajia oli tosi vähän.

Haakanan mukaan ei voi yksiselitteisesti sanoa, kannattaako Catzin pelata jatkossakin molemmissa sarjoissa.

Ideaalitilanteessa Catzilla olisi kauden alkaessa 15 pelaajan ryhmä edustusjoukkueen ja 1. divisioonajoukkueen käyttöön.

– Jos on rekrytoinnissa myöhässä ja pelaajia vähän, pitää miettiä, onko siitä tarpeeksi hyötyä. Enemmän pelaajia se vaatii. Eihän meillä näin vähän pelaajia ole koskaan ollut.

Minna Mänttäri Tuulia Timo osoittautui Catzille elintärkeäksi vahvistukseksi. Catz pelasi syyskaudella Sammonlahden palloiluhallissa, kun urheilutaloa peruskorjattiin.

Suosikista haastajaksi

Vielä kaudella 2017–2018 Catz voitti runkosarjan, mutta kahdella tuoreimmalla kaudella se on ollut runkosarjassa viides.

Kilpailu naisten Korisliigan sisällä on koventunut viidessä-kuudessa vuodessa, minkä vuoksi Catz on muuttunut suosikista haastajaksi.

– Joskus kilpailuetumme oli, että harjoittelemme kahdesti päivässä. Nyt niin tekevät kaikki joukkueet. Joukkueemme oli nyt myös halvempi kuin ennen.

Takavuosina Catz tutki vastustajiaan etukäteen paremmin ja laati taktiikoitaan tarkemmin kuin muut. Tänä päivänä samaan tasoon pyritään muissakin liigajoukkueissa.

Aiemmin huipputason suomalaispelaajia hakeutui Catziin osaltaan laadukkaan toimintaympäristön vuoksi. Nyt huippupelaajilla on enemmän valinnanvaraa.

Haakana kertoo, että Catz on yrittänyt viime vuosina tehdä kaikki asiat entistäkin paremmin.

– Meidän on pitänyt jatkuvasti miettiä, mitä voimme tehdä vielä paremmin. Olemme kehittyneetkin kokonaisuudessamme.