PEPO ajattaa FC Hongan Imatralle asti pelaamaan, napakat talvikelit pakottavat siirtämään myös lilakeltaisten toisen Suomen cupin kotiottelun halliolosuhteisiin PEPO on hävinnyt kaikki kolme Suomen cupin lohkovaiheen otteluaan. Lohko D:n kärjessä porskuttaa hallitseva tuplamestari HJK. Mika Strandén Akeg Deng (oik.) esiintyi ensimmäistä kertaa lilapaidassa, kun PEPO kohtasi HIFK:n helmikuun alussa Imatran Aviasport-areenassa. HIFK voitti ottelun 4—1.

PEPO Lappeenrannan toinenkin kotiottelu jalkapallon Suomen cupissa pelataan Imatran Aviasport-areenassa.

PEPO kohtaa tulevana lauantaina veikkausliigaan nousseen FC Hongan. Alun perin ottelu oli tarkoitus pelata Amiksen tekonurmella, mutta koko viikon jatkuvat napakat talvikelit pakottavat siirtämään pelin halliolosuhteisiin.

PEPO on hävinnyt kaikki kolme Suomen cupin lohkovaiheen otteluaan.

Hallitseva Suomen mestari ja cup-mestari HJK oli tammikuussa kotikentällään parempi 4—1, ykköseen pudonnut HIFK löi kakkosen PEPOn helmikuun alussa Imatralla samoin luvuin ja viimeksi ykkösestä pudonnut helsinkiläinen Gnistan kukisti lilakeltaiset 1—0.

Lohkovaiheessa pelataan viisi ottelua. FC Honka-pelin jälkeen PEPOlla on jäljellä vierasottelu FC KTP:tä vastaan. Lohko D:n kärjessä on HJK, joka on voittanut kaikki neljä pelaamaansa ottelua.