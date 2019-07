SaiPan Westerholmia testattiin katukiekkoturnauksessa — "Tämä on sellainen kesän lopetus"

Kun Lappeenrannan keskustassa huomaa joukon kaveruksia, joilla kaikilla on Edmonton Oilersin fanipaita päällä, ensimmäinen mielleyhtymä on polttariporukka. Saattavat he olla sitäkin, mutta silloin kyse on suuremman luokan sattumasta. Satamatori nimittäin kuhisee katukiekkoilijoista.

Suomea kiertävä Street Hockey Tour pysähtyi viikonloppuna Lappeenrantaan ja sai ennakkoilmoittautumisten mukaan jalkeille seitsemäntoista joukkuetta pääosin Lappeenrannan, Imatran ja Kouvolan alueelta. Pelipaidoista löytyi ytimekkäitä nimiä kuten Nupe, Mozu ja Ize, ja jääkiekkoa seurannut saattoi bongata joukkueissa esimerkiksi entisiä ja nykyisiä SaiPan pelaajia.

Tämä on sellainen kesän lopetus. — Niclas Westerholm

Yksi tapahtumaan osallistuneista aktiivikiekkoilijoista oli SaiPan Niclas Westerholm. Hän oli sonnustautunut asianmukaisesti maalivahdin sotisopaan, joka ei auringon porottaessa ollut se mieluisin varustus.

— On lämmin. Pitää käyttää varjo ja kaikki juomismahdollisuudet hyödyksi, hikinen Westerholm myönsi.

Westerholm painotti, että turnaukseen lähdettiin ihan vain kavereiden kesken hauskaa pitämään, mutta vähän sai ottaa vakavastikin.

— Kolmatta vuotta ollaan jo täällä, tästä on tullut sellainen perinne. Olen tykännyt joka vuodesta, täällä on hyvä porukka. Vanhoja pelikavereita ja sitten vähän myös minua aikaisemmilta ajoilta SaiPasta. Hyviä kavereita niistäkin kaikista on tullut.

Kolmatta kertaa turnauksessa mukana ollut Westerholm edusti Towerit-joukkuetta, joka jäi finaalin ulkopuolelle muun muassa Kalle Maalahden ja Joni Suutarin miehittämän HC Paronien käsittelyssä.

— En tiedä onko se maalinteko- vai maalivahtiongelma, johon me kaaduimme. Vastustaja teki enemmän maaleja välierässä kuin me, ja nyt käydään sitten hakemassa pronssia. Ainakin toivottavasti, Westerholm lupaili.

Marianne Suntio Pelipaitojen tyyli oli turnauksessa vapaa.

Towerit venyi kuin venyikin päivän päätteeksi kolmanneksi. Paronien saldona oli hopea ja voiton vei Team Wilhelm. Kolmikolla on oikeus osallistua kiertueen elokuussa järjestettävään finaaliin Helsingin Kampissa.

Elokuussa SaiPa treenaa jo täyttä häkää tulevaa kautta ajatellen. Westerholmia lomalta pois lompsiminen ei ahdista, vaan hän odottaa jo oikeiden töiden alkamista.

— Hyvillä mielin [lähden kauteen]. Sekin alkaa viikon päästä, joten tämä osui siinä mielessä hyvin. Tämä on sellainen kesän lopetus, Westerholm mietti.

— Tästä näin maanantaina testien muodossa kokoonnutaan. Käännetään katseet ensimmäiseen Liiga-viikonloppuun ja aletaan tekemään sitä kohti tosissaan jäällä hommia. Nyt on tehty jään ulkopuolella tosissaan töitä ja odotan innolla tulevaa kautta.