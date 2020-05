Alex Kekäläinen ja Jussi Sulkula makailevat rennosti Amiksen kentällä. Sosiaalisia kontakteja kaipaavat kaverukset eivät ole etätreeneissä, vaan ihan huvikseen auringossa potkimassa.

– Vähän pakko kuntoilla, ei tuolla sisällä jaksa koko aikaa olla, Kekäläinen sanoo.

Hän kertoo aiemmin hikoilleensa Huhtiniemen rappusissa. Sulkula on käynyt kävelylenkeillä yksin tai tyttöystävän koiran kanssa.

Miitit koettelevat rajoja

Etäisyyttä pyritään pitämään ohjeiden mukaan vaikka kahdestaan. Sulkulan mukaan nuoret ovat koetelleet kokoontumiskieltojen rajoja ainakin mopomiiteissä ja parkkipaikkojen kokoontumisajoissa, mutta sielläkin autojen väliin on jätetty etäisyyttä.

21-vuotiaiden miesten mielestä juuri sosiaalisia kontakteja he kaipaavat eniten rajoitusten keskellä.

– Osaa ehkä arvostaa tän jälkeen enemmän kaikkea, eli palveluita ja niin sanottua vapautta, Sulkula miettii.

Kysytäänkö mummolta paperit?

Lappeenrannan ulkoliikuntapaikat ja kentät ovat olleet kaupunkilaisten käytössä koronasulun aikana omalla vastuulla. Hallitus linjasi maanantaina, että ulkoharrastuspaikat avataan 14.5. kokoontumisrajoitusten puitteissa, mutta Lappeenrannan liikuntajohtaja Pasi Koistinen odottaa vielä Aluehallintovirastolta tarkempia ohjeita siitä, miten käytännössä toimitaan.

Nurmikot ovat varmaan keskimäärin paremmassa kunnossa nyt kuin vuosiin, kun ne ovat saaneet olla rauhassa. — Pasi Koistinen

Lappeenrannassa on valmiudet avata ulkokentät saman tien, mutta esimerkiksi uimahallissa parin metrin turvarajan toteuttaminen vaatii pohdintaa, miten hoidetaan pesut ja saunomiset, miten altaassa erotellaan uimarit ja miten ikäihmisten vesijumppien osalta toimitaan. Käyttäjien asiallinen toiminta vaatii tuekseen tarkat ohjeet.

– Kysytäänkö me papereita, Koistinen miettii yli 70-vuotiaiden rajoitusten kontrollointia.

Koistisen mukaan selkeä muutos on, että seuroille valmiiksi myönnetyt vuorot alkavat pyöriä. Seurojen ja valmentajien vastuulla on se, että turvaohjeita noudatetaan.

– Nurmikot ovat varmaan keskimäärin paremmassa kunnossa nyt kuin vuosiin, kun ne ovat saaneet olla rauhassa, Koistinen kuvaa.

Harjoittelua itseä varten

Lappeenrannan Urheilu-Miesten valmennuspäällikkö Tommi Viskari palasi juuri kuukauden lomautukselta töihin. LUM:ssa odotetaan ohjeita lajiliitolta, miten harjoittelu pitäisi järjestää.

LUM:n yleisurheilijoiden harjoittelua on kevään ajan ohjattu etänä tai valmentaja ja muutama urheilija on kokoontunut kerrallaan. Seura on tarjonnut kotiin videotreenejä omatoimisen harjoittelun tueksi.

Viskarin mukaan laajemmin homma on tarkoitus käynnistää kesäkuun alussa, kun kokoontumisraja nousee 50 ihmiseen. Pari ryhmää mahtuu Kimpiselle silloin samaan aikaan.

Etäharjoittelu on valmentajille tehdyn kyselyn perusteella onnistunut hyvin.

– Nämä ovat yksilöurheilijoita ja jokainen tekee tätä itelleen. Luulen, että yhteys valmentajaan on ollut sataprosenttista.

Suurin osa on aika kovalla motiivilla tekemässä tätä. Moni ei mene kaverin perässä niin kuin joukkueurheilussa. — Tommi Viskari

– Suurin osa on aika kovalla motiivilla tekemässä tätä. Moni ei mene kaverin perässä niin kuin joukkueurheilussa.

Lomautettu nuorisopäällikkö

PEPOn nuorisopäällikkö Timo Valkeapää vastaa puhelimeen lomautettuna, eikä hän tiedä, milloin omat työt taas jatkuvat. Seuran puheenjohtaja Kari Suninen kertoo, että tavoitteena on toiminnan jatkaminen normaalisti 1.6.

PEPOn junioreille on tarjottu katkon aikana ohjeita ja videopankki omatoimisen harjoittelun tueksi. Edes pienryhmissä ei ole seuran nimissä kokoonnuttu. Valkeapään mukaan pari kolme juniorijoukkuetta voi tuoda jaetulle kentälle samaan aikaan 60 lasta.

– Uskon, että on myös paljon sellaisia, jotka eivät ole harjoitelleet. Toivottavasti ovat tehneet edes jotakin.

Tulella leikkimistä

Etäharjoittelua on ollut tarjolla junioreille myös Imatran Pallo-Veikoissa. Kesäkuun alussa tähdätään joukkueharjoituksiin ja mahdollisesti aloitetaan junioripelit sekä alemmat sarjatasot.

Miesten superpesiksessä 500 ihmisen rajalla tai katsomon lohkojaolla kikkailu olisi urheilujohtaja Jani Valkeapään mielestä tulella leikkimistä, sillä jo myynnin hoitaminen olisi hyvin hankalaa ahtauden ja käteisen käytön vuoksi.

IPV myi ennen keskeytyspäätöstä 480 kausikorttia. Katsojakeskiarvoksi on budjetoitu 1 300.

– On ihan sama, onko katsomo tyhjä vai 500 katsojaa, tulos on miinusmerkkinen.