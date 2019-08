Namikan pallo pomppaa jälleen korkealle, hyvänä heittäjänä tunnetun Anttoni Tapion jääminen Lappeenrantaan oli seuralle mieluinen uutinen

Namika Lappeenranta palasi keväällä takaisin koripallon valtakunnallisiin sarjoihin ja uudeksi päävalmentajaksi nimettiin Jukka Reponen. Elokuussa pelaajasopimuksia on ilmestynyt seuran nettisivuille tasaista tahtia.

Yksi varmasti mieluisimmista on Anttoni Tapion, 27, sopimus.

Hyvänä heittäjänä tunnettu Tapio on edustanut kasvattajaseuraansa kaikilla neljällä sarjatasolla Korisliigasta alueelliseen 2-divisioonaan, jossa Namika tahkosi kaksi viime kautta.

— Hänen tänne jäämisensä oli aluksi vähän epävarmaa, joten se oli meille todella hieno uutinen. Hän on kokenut pelaaja meidän joukkueessa, Reponen kertoo.

— Kaiken kaikkiaan sopimuksia taitaa olla lukkoon lyötynä kahdeksan kappaletta.

Meillä on hyvä porukka jo omineenkin. — Jukka Reponen

Sarjakauden alkuun on vielä reilu kuukausi aikaa. Reposen mukaan käytännössä koko viime kauden joukkueen runko jatkaa 1-divisioona B:ssä, joka on koripallon kolmanneksi korkein sarjataso.

— Se oli päätavoitekin, koska ne pojat hoitivat nousun karsinnoissa, ja meillä on hyvä porukka jo omineenkin.

Päävalmentajan mukaan liittyy luultavasti vielä yksi sellainen pelaaja, joka ei pelannut viime kauden joukkueessa, mutta hänkin on pelannut Namikassa aiemmin.

— Kokenut iso mies, Reponen lausuu arvoituksellisesti.

Conerly auttaa pelaaja-valmentajana

Jenkkivahvistusta Namikassa ei nähdä, ellei sellaiseksi lasketa Lappeenrannassa vakituisesti asuvaa Aubrey Conerlyä, 36.

Korisliigassa sata ottelua pelannut ja usean kauden ajan 1-divisioona A:ssa eri seuroja edustanut Conerly valmentaa Namikan junioreita ja auttaa Reposta edustusjoukkueessa pelaaja-valmentajana.

— Hän on edelleen hyvässä kunnossa, mieli on nuori ja into kova. Tarkoitus on myös vahvistaa Conerlyn roolia junioripuolella. Valmennuspäällikkyyttä on vähän suunniteltu, Reponen valottaa.

Hänen mukaansa juniorien harjoitusvuorot on saatu soviteltua aika hyvin niin, että Conerly pääsee vetämään ensin ne ja jatkamaan sen jälkeen miesten harjoituksiin.

— Aubreyllä on omassa juniorijoukkueessaan myös toinen valmentaja, joka pystyy hoitamaan pelivalmennuksia, jos tulee päällekkäisyyksiä. Toki miesten pelit ovat hänelle se ykkösjuttu, Reponen kertoo.

Kai Skyttä Namika aloittaa sarjan sunnuntaina 6. lokakuuta kotiottelulla tamperelaista Raholan Pyrkivää vastaan. Kuvassa Namika harjoittelee Pallon liikuntahallissa.

Koripallon 1-divisioona B on haluttu profiloida nuorten pelaajien kehityssarjaksi, mutta muutamilla joukkueilla on ollut riveissään myös ulkomaalaisvahvistuksia, useimmiten yhdysvaltalaispelaajia.

Reponen haluaa uskoa, että Namika pärjää sarjassa omalla porukallaan.

— En lähtisi sille vahvistusten hankkimisen tielle. 1-divisioona A on toinen juttu, siellä on joka joukkueessa jo ammattilaisia muutenkin, Reponen sanoo.

Edustuksen lisäksi myös kakkosjoukkue

Namikan ringissä on kaikkiaan noin 20 pelaajaa. Edustusjoukkueen lisäksi heistä muodostetaan kakkosjoukkue, joka osallistuu alueelliseen 2-divisioonaan.

— Sen mukaan vaihdellaan pelaajia, mikä on tarve, mutta tavoitteena on luoda sellainen hyvä kilpailutilanne, ketkä pääsevät divarijoukkueen kokoonpanoon ja ketkä pelaajat farmiporukassa.

Namikan aiempina divarivuosina joukkueeseen löytyi muutamia hyvätasoisia pelimiehiä Lappeenrantaan tulleista opiskelijoista.

Tämän kauden joukkueeseen opiskelijavahvistuksia ei näillä näkymin ole luvassa, vaikka Namika on informoinut pelimahdollisuudesta muun muassa koripallosivusto Basket.fi:n uutisissa.

— Yksi kaveri on tullut rinkiin, mutta hän pelannee ehkä enemmän kakkosdivarin puolella. Toki aina sellaisia yhteydenottoja tulee, että kysellään palkkasopimuksia, mutta sellaisiin meillä ei ole varaa tässä kohdassa, joten ne on sivuutettu suoraan, Reponen kertoo.

Yhteensä Namikan joukkueessa on Reposen mukaan viidestä kuuteen pelaajaa, jotka opiskelevat joko ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.