IPV palkkasi Ilkka Ylitalon valmennuspäällikökseen

Imatran Pallo-Veikot on palkannut päätoimiseksi valmennuspäällikökseen Ilkka Ylitalon.

31-vuotias Ylitalo on syntynyt Pattijoella ja on Pattijoen Urheilijoiden kasvatti. Hän on pelannut Superpesistä 202 ottelua Pattijoella ja Jyväskylän Kirissä. Ykköspesisotteluita on kertynyt 113 Kirissä, Ylivieskan Kuulassa, Lievestuoreen Kisassa ja viimeisellä pelaajakaudella 2019 Laukaan Urheilijoissa.

Koulutukseltaan Ylitalo on liikuntatieteiden maisteri. Viimeiset neljä kautta hän on toiminut valmentajana Kiri&Kirittäret junioreiden C- ja B-poikien joukkueissa. Valmennuskokemusta hänellä on myös Kirin ykköspesisjoukkueen juoksuvalmentajana.

Vaimon ja koiran kanssa

IPV:ssä Ylitalon rooleina on IPV:n pelaajapolun rakentaminen yhdessä seuran valmentajien kanssa, akatemiaryhmien valmentaminen, seuran valmentajien rekrytointi ja valmentajien valmentaminen. Hän toimii myös B-poikien pelinjohtajana sekä B-ikäluokan päävalmentajana, johon kuuluu myös Suomensarjan joukkue. Lisäksi tehtävänä on 10–18 vuotiaiden ryhmien harrastetoiminnan suunnittelu ja koordinointi.

Imatralle Ilkka Ylitalo muuttaa yhdessä avovaimon Tainan sekä Vili-koiran kanssa.