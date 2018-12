Eteläkarjalaisille on syntynyt vuoden aikana monenlaisia urheilu-unelmia — Osa niistä on ihan täysiä hörhöjä. Lue tästä kooste niistä

FLYAREENA

Kaupungin entisten rakennustarkastajien yhdistys keksi, että parhaiten kaupunkikuvaan sopisi jääareena lentokentän kiitoradan alla. Goawaysaimaa voi samalla tarjota italialaisille silmänruokaa jo laskeuduttaessa, koska hallissa on lasikatto. Malli lainataan Amos Rexistä. Siluetti on kaupunkikuvaan erityisen sopiva, koska se on kokonaan maan alla.

LOHIMURSKAA

Veiterä saa Old Boys World Cupiin oman areenan Mustolan tyhjään varastohalliin. Sponsorina on puheenjohtaja Disas Tepponen, joka pitää muun ajan hallissa kalaa, koska Norjan lohet pysyvät hyvin tuoreina jäässä.

PITKÄ NEITO

Mika Haakana törmää Lönnrotin koululla itseään pitempään naiseen. 196-senttinen iowalaisopiskelija Hook Donk ei vielä osaa pelata, mutta hän on pitkä ja hänen isoäitinsä on iowansuomalaisia, joten hän voi pelata myös korismaajoukkueessa.

VIERASKONTTI

Kisapuiston pääpukuhuoneen kopio rakennetaan konttiin, jota voi vetää bussilla ympäri maata. Sen jälkeen vieraspelit alkavat SaiPasta tuntua kotiotteluilta. Rovaniemeltä pukki tuo mukanaan pari nikamajäykkää tonttua. Koville apulaisille on käyttöä, koska Denisov tykkää käydä kesken pelin suihkussa.

Marleena Liikkanen Willimies on Lappeenrannan menestynein ja tunnetuin hahmo. Ensi kesänä hän toivottavasti on Willimiehen tamma-ajojen suojelija.

TAMMAPYÖRÄILY

Lappeen ravirata ja Lappeenrannan pyöräilijät lyövät hynttyyt yhteen. Kesän pääkisa on Willimiehen tamma-ajo. Tapahtuman suojelija on Härkösen Jussi.

RÄISKINTÄPESIS

IPV ja e-urheiluryhmä Trailblazers yhdistyvät. Doomfist Valle ohjaa Capture the flagissa pelaajia: kuvittele ittes ykköselle. Pelissä ammutaan etenijöitä. Osumasta tulee risti taululle. Jos osuu liekinheittimellä, tulee palo. Jos joku saa kranaatin kiinni, tulee haava.

AGILITYCROSSFIT

Agilitycrossfitpuiston johtajaksi löytyy saksalainen keuhkolääkäri Schäfer Snautzer, joka osaa haukkua, ryömiä tunnelissa, kiivetä esteiden yli ja antaa toiminnallisia ohjeita, kunnes ahistaa.

PRINSESSAA KIERTÄÄ

Katsojien houkuttelemiseksi LUM yhdistää ensi kesänä Kalevan kisat, Kalamarkkinat ja Prinsessakierroksen. Uuden tapahtuman nimi on Sillikierros.

MÄKKIBISNES

Pesä Ysit alkaa paikata ontuvaa talouttaan kuivan maan hirsimökkien vuokrauksella. Ensimmäisen se on jo rakentanut Vanhikselle.

UKONNIEMI

Pesisstadionin, sisähallin ja jäähallin viereen tulee katettu jääpalatsi, jossa voi järjestää EM-tason pikaluistelukisat ja jonka läpi voi hiihtää. Keskellä on mäki. Sitten pukki heräsi.

Pekka Hölkki Joku räjäytti hyppyrimäen ja nyt tarvittaisiin uusi.

HYPPYRNIEMI

Ei tule hotellia, vaan Huhtiniemeen rakennetaan hyppyrimäki. Liikuntatoimi tekee alastuloon juoksuportaat, joiden yläpäässä on venäläisturisteille mäkihyppysuksien vuokraamo ja kalansavustamo.

BACKHANDEAGLE

Säästösyistä Viipurin Golfilla ja Lappeenrannan Tennisseuralla on yhteinen toive: Rakas pukki, tuo lisää pelaajia. Mieluiten nuoria, alle kuuskymppisiä.

Jouluvisa

1. LUTin, Lahden LUTin ja IPV:n yhteinen joukkue on

a) Trailblaizers

b) Turoblaizers

c) Slimfitblazers

2. SaiPan päävalmentajan rekeä vetää kultainennoutaja

a) Latukka

b) Mersu

c) Bemu

3. IPV:n pelinjohtaja on

a) Upponalle

b) Titinalle

c) Jyrki Valle

4. Lappeenrannan keskustan jäähallia on suunniteltu

a) Mäen päälle

b) Vimosen päälle

c) Kannen päälle

5. Uusi jäähalli pitäisi saada, koska vanhassa

a) Katto vuotaa

b) Peräpää vuotaa

c) Ei saa ruokaa

6. IPV:n kotistadion on

a) Ukonniemi

b) Akanniemi

c) Liian pieni

7. Ville Koho esiintyy Aku Ankassa nimellä

1. Oho-Ohi

2. Oho-Koho

3. Oho-Lipsahti

8. Lappeenrannan paras jalkapalloseura on

a) pepO

b) pEpO

c) PEPO

9. Urheilutilan väistötilojen sijoituspaikka on

a) Shooting center

b) Family center

c) Call center

10. Etelä-Karjalan paras moottoripyöräilijä on

a) Vasta Tuuli

b) Taka Tuuli

c) Niki Tuuli

Oikeat vastaukset 1a, 2c, 3c, 4c, 5a, 6a, 7b, 8c, 9b, 10c