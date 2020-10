20-vuotias Haukka on Hyvinkään Tahkon kasvatti. Pelipaikoiltaan hän on koppari ja vaihtaja.

IPV on solminut 1+1-vuotisen sopimuksen Aleksanteri Haukan kanssa sekä kaksivuotisen jatkosopimuksen Rasmus Surakan kanssa.

20-vuotias Aleksanteri Haukka on Hyvinkään Tahkon kasvatti. Hän on edustanut koko uransa kasvattajaseuraansa pelaten muutaman lainaottelun Ykköspesiksessä Pöytyän Urheilijoissa ja Jokioisten Koetuksessa.

Superpesistä Haukka on pelannut kausilla 2018 ja 2019. Kausi 2020 meni kokonaan ohi loukkaantumisen takia. Pelipaikoiltaan Haukka on koppari ja vaihtaja.

– Kovasti odotan pääsyä pelaamaan Imatralla, varsinkin kun viime kausi meni loukkaantumisen takia kokonaan katsomossa. Maiseman vaihto tekee varmasti hyvää niin pesäpallossa, kuin sen ulkopuolellakin. Tavoitteena olisi parantaa peliä siihen tasoon, että voisi vakiinnuttaa pelipaikan Superpesiksessä, Haukka kertoo tiedotteessa.

Surakka: "Totta kai hyvät fiilikset on sopimuksesta"

19-vuotias Rasmus Surakka pääsi viime kauden puolivälissä murtautumaan superpesisjoukkueeseen. Nuori ja lupaava lukkari esitti huikeita suorituksia lautasen äärellä ja sotki vastustajan peliä.

– Totta kai hyvät fiilikset on sopimuksesta. Koti ja perhe on kuitenkin lähellä ja tuttu ympäristö, niin on helppo jatkaa matkaa täällä, Surakka kertoo tiedotteessa.

Mika Strandén Pesä Ysien kasvatti Rasmus Surakka esitti menneellä kaudella ennakkoluulottomia otteita IPV:n superpesisjoukkueen lukkarina.

Ensi vuoden ykköstavoitteena Surakalla on päästä pelaamaan mahdollisimman paljon ja kehittymään edelleen.

– Viime kausi oli henkilökohtaisesti tietenkin hieno, kun pääsin näyttämään omaa osaamista ja testaamaan, mihin taidot riittää Superpesiksessä. Tärkein asia, mitä viime kaudelta jäi itselle käteen oli se, miten henkisesti valmis oli hoitamaan lukkarin paikan. Onnistumisten kautta itseluottamus nousi ja sen avulla pelissä uskalsi tehdä mitä vain tuli mieleen. Kauden jälkeen päällimmäisenä oli pettynyt fiilis, koska ei päästy playoffeihin. Mutta ollaan ensi kaudella parempia ja ei jätetä selittelyille varaa.