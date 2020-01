SaiPan tähti Tomáš Záborský pitkään pelikieltoon — Imatran Ketterästä Joel Olkkonen paikkaamaan SaiPan puolustuksen loukkaantumisia

SaiPan paras pistemies Tomáš Záborský on pitkään poissa joukkueen kokoonpanosta.

Jääkiekkoliigan kurinpitodelegaatio tuomitsi Záborskýn tiistaina kuuden ottelun pelikieltoon, josta slovakialaishyökkääjä kärsi jo yhden oltuaan väliaikaisessa pelikiellossa SaiPan lauantain vierasottelusta Oulun Kärppiä vastaan.

Kurinpitodelegaation päätöstekstissä todetaan, että Záborskýn taklaus Vaasan Sportin Roope Talajaan kohdistui päähän ja oli ottelurangaistuksen arvoinen teko. Záborský antoi tilanteesta suullisen lausunnon kurinpitodelegaatiolle ennen päätöstä.

SM-liiga Oy:n hallitus päätti joulukuun puolivälissä, että päähän kohdistuneet ja ottelurangaistuksen arvoiseksi katsotut taklaukset johtavat jatkossa vähintään viiden ottelun pelikieltoon. Kaikkiaan nelikohtaisen linjauksen tavoitteena on vähentää päähän kohdistuneita taklauksia. Záborskýn kurinpitopäätös oli ensimmäinen, johon uutta linjausta sovellettiin käytännössä.

Roope Talaja kamppaili tilanteessa SaiPan Veeti Vainion kanssa. Kurinpitodelegaation kurinpitopäätöksessä todetaan, että Záborský tuli tilanteeseen seuraavana pelaajana.

Talajan peliasennon ei katsottu muuttuneen ennen taklausta viime hetkellä, minkä vuoksi Záborský on yksin vastuussa taklauksen kohdistumisesta päähän.

Lisäksi delegaatio totesi Záborskýn nähneen pelitilanteen kehittymisen hyvissä ajoin ennen taklauksen suorittamista, minkä vuoksi hänen on pitänyt havaita Talajan olevan laitatilanteessa matalassa peliasennossa. Rangaistusharkinnassa otettiin huomioon, että Záborskýn vauhti taklauksessa oli suhteellisen vähäinen.

Slovakkihyökkääjällä ei myöskään ollut huomioon otettavaa kurinpitohistoriaa, joka olisi voinut pidentää tuomittua pelikieltoa.

Záborský on kerännyt 35 ottelussa 14+19=33 tehopistettä, joilla hän on jääkiekkoliigan pistepörssin kuudes ja maalipörssin kymmenes.

Hän on SaiPan käytettävissä seuraavaksi vierasottelussa Hämeenlinnan Pallokerhoa vastaan keskiviikkona 22. tammikuuta.

Kurinpitopäätökseen voi hakea muutosta valittamalla siitä urheilun oikeusturvalautakuntaan 30 päivän kuluessa.

Joel Olkkonen Ketterästä hätiin

SaiPan puolustuksen loukkaantumistilanne jatkuu vaikeana. Varmuudella sivussa joukkueen keskiviikon kotiottelusta Turun Palloseuraa vastaan ovat Mario Grman (arvioitu toipumisaika viisi viikkoa), Markus Kojo (2—3 viikkoa) ja Jere Sneck (1—2 viikkoa), joiden lisäksi Erik Aution ja Jere Seppälän tilannetta tarkkaillaan päivä kerrallaan.

Tilannetta helpottamaan SaiPa on lainannut Imatran Ketterän puolustajan Joel Olkkosen tämän viikon ajaksi. SaiPa kohtaa tällä viikolla keskiviikkona TPS:n, torstaina vieraissa Helsingin IFK:n ja lauantaina Kisapuistossa Jyväskylän JYPin.

Olkkonen, 26, on 190-senttinen ja 94-kiloinen puolustaja, joka on tehnyt Ketterässä tällä kaudella 29 ottelussa 2+9=11 pistettä. Lisäksi hän on Ketterän eniten peliaikaa yli- ja alivoimalla saanut pelaaja.

Olkkonen on pelannut aiemmin viisi liigaottelua HPK:ssa ja 179 Mestis-ottelua Joensuun Jokipojissa, josta hän siirtyi täksi kaudeksi Ketterään.

Jo viime viikolla SaiPa lainasi tammikuun ajaksi puolustukseensa Ossi Ikosen, joka on JYPin sopimuspelaaja. Ikonen pelasi alkukaudella 18 liigaottelua lainalla Lahden Pelicansissa.