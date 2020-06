Keihäänheittäjä Saara Lipsasta naurattaa. Sää on lämmin, joten ulkonakin on hyvä harjoitella. Kevät oli pitkä, viileä ja muutenkin poikkeuksellinen.

– Siihen nähden harjoittelu on mennyt ihan hyvin. Koronan takia olen joutunut tekemään pieniä muutoksia, se tietysti vähän haastoi. Varsinkin lajitreenit olivat hankalat, kun ei ollut paikkaa, Lipsanen kertoo.

Lipsanen on harjoitellut Lappeenrannassa ja Joensuussa, jossa hän opiskelee suomen kieltä ja kirjallisuutta. Pohjois-Karjalaan on muodostunut pienimuotoinen LUM-urheilijoiden keskittymä, sillä velimies Simo Lipsanen ja Lappeenrannan Urheilu-Miesten toinenkin loikkahirmu Arttu Tyystjärvi opiskelevat Joensuussa. Joensuun Katajaa edustava pituushyppääjä Kalle Salminen on puolestaan Imatran Urheilijoiden miehiä.

– Kun kelit vähänkin sallivat, esimerkiksi Joensuussa valmentaja kolaili rataa auki. Viileässä on joutunut heittämään monta takkia päällä. Normaalisti olisi ollut etelänleirejä, nyt on joutunut pysyttelemään Suomen säissä, Saara Lipsanen naurahtaa.

Talvisin hän pääsee heittämään pressuun Joensuun jättimäisessä areenassa ja välillä pitkiäkin heittoja tekonurmelle. Keväällä korona pisti hallin kiinni.

– Sinne eivät päässeet kuin Team Finlandin ihan kärkiurheilijat. Simolla olisi ollut esimerkiksi mahdollisuus harjoitella siellä, itselläni ei.

Lina Muze mukaan keihäskisaan

Kilpailukautensa Saara Lipsanen avaa keskiviikkona Kimpisessä. Kolmiloikkaava velimies puolestaan hyppää ensimmäisen kisansa kesäkuun lopulla Espoossa. Kimpisessä käytäviin Marskin kisoihin Lipsaselle löytyi kovan tason vastus, sillä Kimmo Kinnusen valmentama latvialainen Lina Muze on tulossa heittämään Lappeenrantaan. Nuorten arvokisoissa menestynyt Muze nakkasi viime kesänä Timanttiliigan Shanghain osakilpailussa ennätyksensä 64,87. Tulos jää kolme senttiä Paula Tarvaisen Suomen ennätyksestä.

– On tosi kivaa, että keihäskisaan saa oikein kunnon sparrikaverin, Lipsanen odottaa.

Suomalaiset yleisurheilijat ovat avanneet kauden todella räväkästi. Kristian Pulli ehti jo leiskauttaa pituushypyn Suomen ennätyksen uusiksi. Lipsanen asettelee tavoitteensa avauskisaan maltillisesti.

– Odotan ainakin, että kauden saan avattua. Jossain vaiheessahan ei tiennyt, onko kisoja ollenkaan. Sitä taustaa vasten on ilo lähteä kisaamaan ja vielä kotikentällä. Hyvällä fiiliksellä vain.

Odotan ainakin, että kauden saan avattua. Jossain vaiheessahan ei tiennyt, onko kisoja ollenkaan. Sitä taustaa vasten on ilo lähteä kisaamaan ja vielä kotikentällä. Hyvällä fiiliksellä vain. — Saara Lipsanen

Lipsaselta on odotettu läpilyöntiä Suomen naiskeihäänheittäjien aivan terävimpään kärkeen. Viime kesänä hän lennätti keihästä hieman yli 56 metriä, mutta ennätys 56,66 ei parantunut. Kalevan kisoissa tuli pieni pettymys, kun edelliskesän hopea vaihtui kotikentällä viidenteen sijaan.

– Tietyllä tavalla juu, jos mitaleita mietitään. Oli sielläkin yksi hyvä heitto, mutta se oli ihan puoli kenkää yliastuttu. Pitkä kaari kumminkin. Siihen nähden en voi sanoa, että se ihan pettymys oli.

Kalevan kisat ovat päätavoitteena myös tällä kaudella. Ne käydään elokuun puolivälissä Turussa.

– Sinne lähdetään taistelemaan mitaleista. Tavoitteena on myös oman ennätyksen parantaminen kohti 60 metriä.

Tomas Wecksten taivuttaa seivästä

Pääsääntöisesti Marskin kisojen osanottajat ovat Lappeenrannan Urheilu-Miesten ja Imatran Urheilijoiden nuoria lupauksia.

– Meillä on aika paljon sellaisia nuoria, jotka viime vuonna toivat 14–15-vuotiaissa melkoisesti menestystä. Nyt he kilpailevat 16–17-vuotiaiden sarjoissa. Heitä on aika hyvä kaarti kilpailemassa, LUM:n puheenjohtaja Mauri Auvinen kertoo.

– Naisten keihääseen saadaan vähän mielenkiintoa, hän lisää.

Mika Strandén Saara Lipsaselta on odotettu läpilyöntiä Suomen naisten keihäänheiton aivan terävimpään kärkeen. Kuvassa Lipsanen lennättää keihästä Kimpisessä käydyissä gp-kisoissa elokuussa 2018.

Muissa lajeissa seiväshyppääjä Tomas Wecksten ja 200 metrille ilmoittautunut Viljami Kaasalainen kuuluvat Suomen kärkipään urheilijoihin. Naisten kolmiloikkaan odotetaan Imatran Urheilijoiden Senni Salmista, joka on noussut Kristiina Mäkelän takana Suomen toiseksi kovimmaksi naisloikkaajaksi. Helmikuussa hallimestaruuden voittanut Salminen lähentelee 14 metriä. Salmisen osanotto oli sunnuntaina kuitenkin vielä epävarmaa.

Marskin kisat jäävät Lappeenrannan Urheilu-Miesten kesän pääkisoiksi. Tähtikisoja ei ollut, eikä seura onnistunut saamaan muitakaan tv-kisoja järjestettäväkseen. Iso junioritapahtuma Youth Athletics Games siirtyi seuraavalle kesälle. Elokuun alussa käydään vielä nuorten kansalliset kilpailut.

– Tästä kesästä yritetään selvitä näillä pienemmillä kisoilla, mutta ensi kesäksi tavoitellaan vähän isompia kisoja, Auvinen suunnittelee.

Marskin kisatkin järjestetään vähän tavallista myöhemmin. Marsalkka Mannerheimin syntymäpäivää vietettiin jo puolitoista viikkoa sitten.