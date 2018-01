Lasse Kurronen jatkaa salibandynaisten päävalmentajana — "Hopean myötä nälkää jäi" Lappeenrantalainen Kurronen aloitti naisten maajoukkueen peräsimessä vuoden 2015 MM-kisojen jälkeen. Salibandyliiton huippu-urheilujohtajan mukaan Kurrosen ihmislähtöinen johtamistyyli on ollut esimerkillistä. Otto Ponto Maajoukkuevalmentaja Lasse Kurronen aikoo kurkistaa vielä tarkemmin menneeseen ja tulevaan lähiviikkoina, kun MM-joukkue kokoontuu purkamaan edellisen kisaprojektin.

Suomen MM-hopealle luotsannut Lasse Kurronen jatkaa salibandynaisten päävalmentajana vuoden 2019 loppuun saakka.

Asiasta päätti salibandyliiton hallitus kokouksessaan viime viikonloppuna.

Lappeenrantalainen Kurronen aloitti naisten maajoukkueen peräsimessä vuoden 2015 MM-kisojen jälkeen 2+2-vuotisella sopimuksella.

Kun tulosta on sulatellut, niin minulle on tullut voimakas tunne, että työ on vielä kesken. -Lasse Kurronen

Joulukuussa pelatun MM-turnauksen jälkeen liitto ja Kurronen tekivät tilannekatsauksen sopimuksen ensimmäisen puolikkaan osalta.

Kumpikin osapuoli oli valmis käyttämään sopimuksen jälkimmäisen kahden vuoden jakson, joten alkuperäinen sopimus toteutuu täysimääräisenä vuoden 2019 loppuun asti.

Salibandyliiton huippu-urheilujohtaja Jarkko Rantalan mukaan Kurrosen ihmislähtöinen johtamistyyli on ollut esimerkillistä ja hänellä on niin liiton, pelaajien kuin seuratoimijoiden luottamus takanaan.

— Kurrosen johtamana naisten maajoukkueen toiminta on kehittynyt positiiviseen suuntaan, ja hän on oikea henkilö jatkamaan tehtävässä myös seuraavat kaksi vuotta, taustoittaa Rantala tiedotteessa.

Suomi on jäänyt kahdesti peräkkäin täpärästi hopealle

Suomen naiset ovat jääneet kahdesti peräkkäin MM-kisoissa harmittavan lähelle täysosumaa. Molemmilla kerroilla kulta on karannut Ruotsille rangaistuslaukauskisassa.

— Hopean myötä nälkää jäi. Kun tulosta on sulatellut, niin minulle on tullut voimakas tunne, että työ on vielä kesken. Se antoi motivaatiobuustin jatkaa tarinaa. Eli mitä voidaan ottaa opiksi ja tehdä paremmin, Kurronen kertoo.

Oma lukunsa uudessa jaksossa on, miten pelaajisto muuttuu seuraaviin kisoihin.

— En ole läheskään kaikkien MM-pelaajien kanssa asiasta vielä keskustellut. En tiedä, kuinka moni on lopettamassa maajoukkueessa. Osa pelaajista ei tiedä asiaa varmaan itsekään. Mutta kun seuraavat kisat ovat kahden vuoden päässä, niin vaihtuvuutta varmaan tulee, Kurronen uumoilee.

Osa muusta taustaryhmästä jatkaa, osa ei

Salibandyliiton hallituksen päätöksellä myös Markus Huhtimo ja Juho Meuronen kuuluvat naisten maajoukkueen valmennustiimiin vuoden 2019 loppuun saakka.

Kurrosen johtamaan valmennustiimiin kuuluivat lisäksi Irina Peltola ja Tommi Seikkula. Kumpikin on ilmoittanut, etteivät ole käytettävissä uudella kisaperiodilla.

Naisten salibandymaajoukkueen taustaryhmää täydennetään alkuvuoden aikana.

Naisten seuraavat MM-kisat pelataan joulukuussa 2019 Sveitsissä. Salibandynaisten seuraava tapahtuma on EFT-turnaus huhtikuussa.