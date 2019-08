Kakkosen A-lohkossa seitsemäntenä oleva PEPO kohtaa tänään Mikkelin Pallo-Kissat vieraskentällä. Joukkueet kamppailevat samoista sijoituksista, sillä mikkeliläisten sijoitus on yhdeksäs. PEPOlla on 13 ottelun jälkeen kasassa 17 pistettä, yhden ottelun enemmän pelanneella MiPK:lla on kaksi pistettä vähemmän.