Tulevaksi kesäksi uudistunut ja nuorentunut Imatran Pallo-Veikot hyppää ensimmäistä kertaa tositoimiin ensi viikonloppuna. Joukkue kohtaa viikonlopun harjoituspeleissä Ukonniemi-areenassa sarjanousija Haminan Palloilijat ja Hyvinkään Tahkon.

IPV on leireillyt ahkerasti läpi talven. Joukkueella oli juuri kuudes yhteinen leiriviikonloppu.

– Siinä rupeaa pikku hiljaa miehet löytymään oikeille paikoille, ja sitä kautta saamme ulko- ja sisäpelin kuntoon. Kovaa työtä ja luovuutta se vaatii, miten saadaan paletista sopivan hyvä, toteaa IPV:n pelinjohtaja Jukka Mäkinen.

Sen verran koronavirus on vaikuttanut harjoitteluun, että joulun aikaan muutama leiri peruuntui rajoitusten takia.

– Kaikki ovat kuitenkin päässeet treenaamaan hyvin omilla paikkakunnillaan, enkä ole sen puolesta huolissaan, vaikka muutama leiri jäi välistä, Mäkinen sanoo.

Talven ensimmäisiltä harjoituspeleiltä IPV:n uusi pelinjohtaja odottaa, että joukkue pelaa oman pelisysteemin mukaan, mitä talven aikana on harjoiteltu. Pelit myös näyttävät, millaista pelillistä kehitystä alkutalven aikana on tapahtunut.

– Luottavaisin mielin olen. Testit ovat menneet hyvin, ja siellä on tullut osalle parannuksia jonkin verran. Sitä kautta näyttää hyvälle.

Pelinjohtaja odottaa nuorten pelaajien nostavan tasoaan ja ottavan johtajuutta

IPV:n joukkue muuttui ja nuorentui radikaalisti viime kauden jälkeen. Pelinjohtaja Mäkinen uskoo, että Konsta Hyötyläinen ottaa tulevana kesänä johtajuutta nuoresta joukkueesta.

Mäkinen nostaa esille myös nimet Miitri Pesonen, Juho Keinänen ja Ville Pietinen.

– Siinä olisi avainhahmoja, jotka voisivat nostaa omaa johtajuutta ja tasoaan. Se auttaisi joukkuetta hirveästi, Mäkinen sanoo.

Ei ole yhtään kiukuttelijaa mukana, niin kuin aina välillä niitä sattuu olemaan. — Jukka Mäkinen

Isossa roolissa on myös multijokeri Juho Toivola, joka monien yllätykseksi paukutti viime kaudella 64 lyötyä juoksua. Toivola oli runkosarjan lyöjätilastossa viides, jättäen taakseen muun muassa Perttu Ruuskan, Juha Niemen, Janne Mäkelän sekä Juha ja Roope Korhosen.

– Juholla on monitoimimiehen rooli. Hän on äärimmäisen hyvä vaihtaja, hyvä kotiuttaja ja voi tarvittaessa pelata ulkopeliä. Hän on joukkueelle tosi arvokas pelaaja, Mäkinen sanailee.

Altavastaajan rooli ja yllätyksellisyys on IPV:n vahvuus

IPV:llä on pelinjohtajan mukaan kasassa hyvähenkinen porukka ja joukkueessa on todella hyvä fiilis. Harvoin saa johtaa näin hyvähenkistä porukkaa, hän toteaa.

– Ei ole yhtään kiukuttelijaa mukana, niin kuin aina välillä niitä sattuu olemaan.

Tulevana kesänä Mäkinen haluaa peluuttaa Ukonniemessä pirteää, raikasta ja yritteliästä peliä koko joukkueella.

– Ei välttämättä pelata tietyn kaavan mukaan, vaan ihan omanlaista peliä, Mäkinen kuvailee.

Viime kaudella IPV:tä kohtaan oli jonkin verran odotuksia niin kannattajien kuin median ja muiden pelinjohtajienkin toimesta, ja joukkueen odotettiin pääsevän pudotuspeleihin.

Pelaajamuutosten ja nuorentuneen joukkueen myötä samanlaisia odotuksia ja paineita ei tulevana kesänä ole. Mäkisen mukaan se sopii IPV:lle ja joukkueen pelitapaan.

– Se on meidän vahvuus, että pääsemme tulemaan vähän niin kuin puskista.

IPV ei ole vielä julkistanut joukkueen kakkospelinjohtajaa. Urheilutoimenjohtaja Jani Valkeapään mukaan neuvottelut on käynnissä kakkospelinjohtajan lisäksi myös yhden pelaajan kanssa.