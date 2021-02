Lauantaina KalPasta voiton torjunut Matej Tomek jatkaa SaiPan maalilla tiistai-illan vierasottelussa HIFK:ta vastaan.

Ainoat muutokset sputniknuttujen kokoonpanossa ovat David Bernhardtin paluu takaisin puolustukseen ja Topi Piipposen nostaminen ylimääräiseksi hyökkääjäksi.

Hyökkääjä Santeri Virtanen on palannut Ruotsin EHT-turnauksesta, mutta kokonaan eri juttu on, milloin hänet nähdään SaiPan kokoonpanossa seuraavan kerran. Leijonaryhmässä ilmenneen koronatartunnan takia koko maajoukkue on laitettu karanteeniin, jonka pituudesta vastaavat paikalliset tartuntatautiviranomaiset. Samasta syystä HIFK:n riveistä puuttuu toinen A-maajoukkuedebytantti, nuori tähtihyökkääjä Anton Lundell.

HIFK ja SaiPa ovat kohdanneet tällä kaudella kaksi kertaa. Syksyllä Lappeenrannassa HIFK oli parempi lukemin 5–2 ja joulun alla Helsingissä 2–1.