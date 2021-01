SaiPan ensi kauden valmennusryhmä on merkittävä panostus kiekkoyhtiöltä. Pekka Virta on 15 liigavalmentajakautensa aikana kohdannut myös epäilyjä, mutta viimeistään Lukossa hän on noussut Liigan ehdottomaan kärkivalmentajien kaartiin.

Jo KalPassa hän osoitti, että vahvasti kiekonhallintaan perustuva pelitapa voi toimia myös pikkuseuran resursseilla ja pelaajistolla. Realismikin on valmiina jo ennen Lappeenrantaan tuloa.

Turussa ja Porissa menestys oli välillä vaatimatonta, mutta uusi kierros Kuopion kautta Raumalle on ollut vahvaa nousua. Jo viime keväänä Virta oli kannujahdissa, kun kausi keskeytyi. Tänä keväänä Lukolla on vain haastajia.

Ville Hämäläisen ja Santeri Immosen kanssa Virralla on oma historiansa. Hämäläinen pelasi hänen alaisuudessaan Kuopiossa kaksi parasta kauttaan liigassa. Ainakin piste-ennätys on siltä ajalta. Immosen kanssa Virta oli samaan aikaan pelaajana Ässissä parin kauden aikana.

Varsinkin nousevien valmentajien kaartiin kuuluvalle Hämäläiselle jääminen Virran pariksi on merkittävä kasvun paikka. Valmentajalla on myös suuri merkitys, kun pelaajat valitsevat tulevaa seuraansa.

SaiPa ei todellakaan hyppää valmentajasopimuksellaan tällä kertaa tuntemattomaan, mutta vielä pitäisi selvitä pandemiasta hengissä.