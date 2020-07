Pesä Ysit teki kaksivuotisen sopimuksen oman kasvattinsa kanssa

Lappeenrannan Pesä Ysit on solminut kaksivuotisen sopimuksen Amanda Timperin kanssa. 19–vuotta täyttävä Timperi on lappeenrantalaisjoukkueen oma kasvatti, joka teki debyyttinsä Superpesiksessä toukokuussa 2019. Yhteensä Timperi on pelannut 15 ottelua Superpesiksessä, ja tuonut niissä kaksi juoksua sekä kerännyt 24 kärkilyöntiä.

Pesä Ysien joukkueen kokoamisesta vastaava Sakari Myllys kuvaa Timperiä seuran tiedotteessa vahvan heittokäden omaavaksi pelaajaksi, jolla on hyvät nopeusominaisuudet.

– Hän on jo tällä kaudella taistellut itsensä avauskokoonpanoon ja taistelee vahvasti polttolinjan avainpaikoista.

Lisäksi heinäkuussa Lappeenrantaan siirtyneen Linnea Laatikaisen sopimusta on jatkettu 14. elokuuta saakka. Laatikainen on pelannut Ysien paidassa seitsemän ottelua tuoden kaksi juoksua ja kerännyt 15 kärkilyöntiä. Laatikainen siirtyi Pesä Yseihin heinäkuussa Kempeleen Kiristä.

Pesä Yseillä on tällä hetkellä sopimus yhdeksän pelaajan kanssa kaudeksi 2021.