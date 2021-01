Kuplassa harjoitellut PEPO pelaa lauantaina Kotkan raikkaassa pakkasilmassa: "Tosi siisti juttu päästä pelaamaan pitkästä aikaa"

PEPO Lappeenranta aloittaa pelit Kakkosen cupin ottelulla sarjanousija Kotkan Peli-Karhuja vastaan. Koronarajoitusten vuoksi harjoituspelejä ei ole alla yhtään, mutta cup-systeemi on armoton: tulos tai ulos.

PEPO Lappeenrannan harjoitukset ovat pyörineet hyvällä sykkeellä ja koronarajoituksia noudattaen seuran omassa Visma-areenassa. Tuntuman puute isolta kentältä kuitenkin vaivaa. Ensimmäisen kerran PEPO pääsi harjoittelemaan Amiksella vasta viime lauantaina, kun harjoittelu kaupungin ulkotiloissa sallittiin aikuisryhmille kokoontumisrajoitusten puitteissa.

Yhtään harjoituspeliä lilapaidat eivät ole saaneet pelata, ja vuosi alkaa suoraan Kakkosen cupin ottelulla sarjanousija Peli-Karhuja vastaan. Ottelu pelataan lauantaina Kotkan Arto Tolsa -areenalla eli taivasalla. Sääennuste lupaa pelipäiväksi muutamaa pakkasastetta.

– Tosi siisti juttu päästä pelaamaan pitkästä aikaa. Edellinen peli oli kolme kuukautta sitten. Kilpailullinen peli on tulossa, joten voittoa lähdetään ilman muuta hakemaan, kertoo PEPOn päävalmentaja Janne Muhli.

Alussa mainittuja puutteita lukuun ottamatta Muhli kuvaa harjoituskauden sujuneen ilman suurempia murheita.

– Ihan työteliäästi jätkät ovat harjoitelleet. Siinä mielessä ei ole mitään valittamista. Olemme päässeet harjoittelemaan omassa hallissamme 20 henkilön rajoituksella. Sitä ei ole ylitetty missään vaiheessa.

Craig Hill paikalla, Josimov Serbiassa

Kotkaan PEPO suuntaa nuorella nipulla. Lilapaidoissa jatkavista ulkomaalaisista maalivahti Craig Hill on Lappeenrannassa, mutta puolustaja Milos Josimov edelleen Serbiassa. Muhlin mukaan Josimov on kuitenkin tulossa Suomeen. Mahdollisista muista ulkomaalaisvahvistuksista valmentaja on vähäsanainen.

– Katsellaan rauhassa. Kaikki on vielä avoinna.

Anu Kiljunen PEPO matkustaa lauantaina Kotkaan nuorekkaalla nipulla.

Kakkosen cup on yksi Suomen cupin nykyisistä karsintakilpailuista. Veikkausliigan ja Ykkösen joukkueet pelaavat omissa karsintalohkoissaan, mutta Kakkosen cupissa edetään ainakin tänä vuonna perinteisellä cup-systeemillä: voitolla jatkoon, häviöllä ulos.

– Jos menemme jatkoon, ensi viikolla pitäisi olla seuraava peli, Muhli sanoo.

PeKa hankkinut kotkalaiskasvatteja

Lauantain vastustaja PeKa on nähty Kakkosen tasolla viimeksi 30 vuotta sitten. Kotkan kakkosseura ei halua visiitistään ranskalaista, vaan joukkuetta on vahvistettu kotkalaiskasvateilla. Muun muassa keskikenttäpelaaja Oskari Kekkonen siirtyi PEPOsta takaisin kasvattajaseuraansa. Ykkösestä pudonneesta MyPasta naarattiin toppari Juuso Laitinen ja maalivahti Tomas Turunen. PeKa on myös tehnyt farmisopimuksen liigaan nousseen KTP:n kanssa.

– Yhtään ei lähdetä tietenkään aliarvioimaan nousijaporukkaa, mutta jos pystymme yhtään siirtämään peleihin sitä, mitä treeneissa on tehty, ihan voitettavissa oleva joukkue se on, Muhli ennakoi ottelua.

Vaikka harjoituspelejä PEPO ei ole voinut pelata Lappeenrannassa tai Imatralla, niin mahdollisen Suomen cupin pelin saisi ilmeisesti pelata. Seurassa täytyy kuitenkin laittaa sormet ristiin, ettei otteluviikolle osuisi kovaa pakkasjaksoa, sillä Amiksen kentän lämmitystehot eivät välttämättä riittäisi kentän sulana pitämiseen.