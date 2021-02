SaiPan Santeri Virtanen valittiin Leijoniin Ruotsin EHT-turnaukseen – "Hieno juttu pelaajalle ja hieno juttu seuralle"

SaiPan hyökkääjä Santeri Virtanen on valittu edustamaan Suomea jääkiekon miesten EHT-kiertueen turnaukseen Ruotsiin. Virtanen, 21, pelaa SaiPassa kolmatta kauttaan ja on tehnyt tällä kaudella 29 liigaottelussa 6+5=11 pistettä.

Virtasen lisäksi Leijonissa debytoivat Ruotsin EHT-turnauksessa KalPan Aleksi Klemetti ja Helsingin IFK:n Anton Lundell, joka toimi Suomen kapteenina nuorten MM-pronssijoukkueessa vuodenvaihteessa.

Ruotsin EHT-turnaus pelataan Malmössä 11.–14. helmikuuta.

Reissusta seuraa näillä näkymin viiden päivän karanteeni, jonka jälkeen Virtanen olisi jälleen SaiPan käytettävissä 20. helmikuuta pelattavassa kotiottelussa Hämeenlinnan Pallokerhoa vastaan.

– Muutama liigapeli häneltä jää väliin, mutta tämä on hieno juttu pelaajalle ja hieno juttu seuralle. Santerille on hieno mahdollisuus päästä pelaamaan ja kokemaan niitä pelejä. On hyvä, että meiltäkin tulee maajoukkuepelaajia. Maajoukkue järjestää hyvän kuplan, SaiPan toimitusjohtaja Jussi Markkanen toteaa.

Leijoniin valittiin myös Imatran Ketterän kasvatti ja tällä hetkellä Tampereen Ilveksessä puolustava Jarkko Parikka sekä SaiPassa vielä viime kaudella pelannut puolustaja Robin Salo, joka siirtyi Lappeenrannasta Ruotsin Örebrohon vuosi sitten helmikuussa.

– Saimme hyvän joukkueen jalkeille. Muutaman listalta nyt puuttuvan KHL-pelaajan kanssa kävimme myös keskusteluja, mutta pelaajat halusivat tässä vaiheessa keskittyä pian alkaviin KHL:n playoffeihin, Suomen päävalmentaja Jukka Jalonen kertoo Jääkiekkoliiton tiedotteessa.

Lisäksi SaiPan Joni Loukkojärvi ja Aapo Sarell ovat parhaillaan alle 18-vuotiaiden maajoukkueen mukana Vierumäellä, jossa joukkue leirelee torstaihin asti.