Jääkiekkoliiga ottaa kokovisiirit käyttöön otteluissaan, kasvot peittävien suojien arvioidaan vähentävän pisara-altistusta

Jääkiekkoliigan pelaajat ottaavat käyttöön kokovisiirit sarjan jatkuessa koronatauon jälkeen. Liiga kertoi päätöksestä perjantaina verkkosivuillaan.

Pelaajien kasvot peittävien kokovisiirien arvioidaan vähentävän pisara-altistusta ja niiden käytöllä pyritään välttämään karanteeneja altistustilanteissa.

– Kaikkien toimenpiteiden tarkoitus on pyrkiä minimoimaan riskejä otteluiden aikana. Nojaamme vastuullisten lääketieteen asiantuntijoiden näkemyksiin, ja tehdyt päätökset perustuvat THL:n lääkäreiden sekä infektiolääkäreiden kanssa käytyihin keskusteluihin. Yhteinen avaintavoitteemme on luoda kokonaisuus, joka on sekä mahdollisimman turvallinen että mahdollistaa kauden jatkamisen, toimitusjohtaja Riku Kallioniemi kertoo Liigan verkkosivulla.

Kokovisiirin arvioidaan vähentävän pisara-altistusta kaikkien pelaajien käyttäessä maskia. Mikäli jälkikäteen varotoimenpiteistä huolimatta ilmenisi, että ottelussa on ollut mukana tartunnan saanut pelaaja, vastustajajoukkueen pelaajia ei tällöin välttämättä määrättäisi karanteeniin.

– Kevätkaudella sarjaohjelma tiivistyy entisestään. Pyrimme siksi vähentämään mahdollisista tartuntatapauksista aiheutuvaa karanteeniriskiä. Käytännössä tavoitteena on, että tartunnan saaneen pelaajan vastustajajoukkue voisi jatkaa pelaamista, Kallioniemi sanoo.

Tukea päätöksentekoon myös Wisehockey-järjestelmästä

Liigan sivuilla kerrotaan, että THL:n mukaan altistumista ei välttämättä katsota tapahtuneen, jos tartunnan saanut ja häneen lähikontaktissa olleet ovat käyttäneet kasvomaskia, kertakäyttöistä suu-nenäsuojusta tai visiiriä.

Altistumistilanteiden arvioinnissa huomioidaan myös olosuhteet, tilan koko ja ilmanvaihto sekä altistumisen luonne ja kesto. Liigaotteluissa tukea päätöksentekoon saadaan myös Wisehockey-paikannusjärjestelmän avulla. Lopullisen päätöksen altistumisten ja karanteenien osalta tekee aina kaupungin vastaava infektiolääkäri.