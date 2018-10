Kolumni: Kisapuiston peruskorjaus heräsi taas henkiin — Ilmakuva näyttää, miten ahtaassa raossa jäähalli on

Kun Lappeenrannan kaupunginvaltuusto päätti lähteä etsimään yksityistä rahoitusta uudelle jäähallille, se ei yllättänyt ketään. Se olisi yllättänyt, jos tässä vaiheessa olisi luovutettu.

Entistä useampi miljoonien säikyttämä valtuutettu tuntuu silti epäilevän, ettei tästä mitään tuu. Kisapuiston päähallin peruskorjaus väijyy edelleen mukana.

Sijoittajien haravoiminen kannattaa, sillä tässä vaiheessa kuluu vain vähän rahaa ja työaikaa varsinkin, jos panostusta verrataan mahdolliseen 150 miljoonan euron mylläykseen keskustan areenan ympärillä.

Euro, elämys ja houkutin

Keskustan hallin hyöty-kustannussuhde on konsulttiyritys FCG:n mukaan 1,16 ja Kisapuiston 0,62. Rahalla mitattuna jokainen Lappeenkadun areenaan sijoitettu euro toisi siis yhteiskunnalle vähän yli euron hyödyn. Kisapuiston uusi halli jäisi miinukselle eli nojaisi enemmän urheiluun ja kansanterveyteen.

Helsingin keskustan alla kiertävän Pisararadan hyöty-kustannussuhde on 0,5 ja Helsingin kaupunkipyörien 3,7. Mukaan fillarilaskelmaan on otettu maksujen ja investointien lisäksi pyöräilijän ajan säästyminen ruuhkissa, julkisen liikenteen lipputulojen menetys ja terveyshyödyt.

Hyöty-kustannussuhteella mitattuna Lappeenrantaan kannattaisi ennemmin hankkia kaupunkipyöriä kuin jäähalli. Ongelma on se, että pyörien päällä on vaikea pelata.

Sitä laskelmat eivät kerro, mikä on areenassa saadun elämyksen arvo, voittaako SaiPa siellä tai paljonko joku ahdistuu isosta rakennuksesta keskellä kaupunkia. Entä mikä on areenaan pyöräilevän jannun paranevan liikuntakyvyn arvo verrattuna Kisapuistoon peliä katsomaan katumaasturilla ajavan Reiskan tuottamaan hiilijalanjälkeen?

Jyväskylä arvioi saavansa uuden Hippoksen rakennusoikeuksista 17 miljoonaa euroa ja rakennusvaiheen veroina 14 miljoonaa. Lappeenrannan keskustan hallin rakentamisajan tuotoiksi kaupungille on arvioitu 10,6 miljoonaa ja Kisapuiston 1,5 miljoonaa. Varsinaisen toiminnan aikana verohyöty Kisapuistosta on 2,4 ja keskustan hallissa 5 miljoonaa vuodessa. Osa tapahtumista tosin tuottaa jo nyt.

Vuosikulu ratkaisee

Esimerkit Kuopiosta, Turusta ja Jyväskylästä osoittavat, että rahaa maailmalla on ja halukkaita investoijia löytyy, koska kaupunki on luotettava maksaja. Veronmaksajille ratkaisevaa on hallista parinkymmenen vuoden ajan joka vuosi maksettava korvaus. Kisapuiston vanhan hallin peruskorjaus nostaa liikuntatoimen pääomavuokria yli miljoonalla vuodessa.

Ennen lopullista ratkaisua rahoituslaskelman viereen isketään vielä mielikuvat ja tunteet ja aletaan verrata multikomplekseja kouluihin ja vanhustenhoitoon.

Sitten tehdään päätös.