Kapteeni Ville Alkki luottaa uuden sukupolven SaiPan olevan vahvoilla pudotuspeleissä, kunhan puolustus toimii – "On pakko painaa, oli tilanne mikä vain"

SaiPa salibandyn kapteeni Ville Alkki luottaa joukkueeseensa kuin vuoreen divarin pudotuspelien kynnyksellä. Lappeenrantalaiset aloittavat puolivälieräsarjan O2-Jyväskylää vastaan urheilutalolla lauantaina. Paikka välierissä vaatii kaksi voittoa.

SaiPa oli runkosarjassa neljäs, mitä Alkki luonnehtii positiiviseksi suoritukseksi.

– Joukkueemme on tosi taitava. Tiedämme tasomme, mutta olemme olleet aina myös rehellisiä toisillemme. Silloin pystymme toimimaan sen mukaisesti myös kentällä, Alkki, 26, toteaa.

O2-Jyväskylä on ollut viime kaudet divarin ylemmän keskikastin vakiokaartia. Kaksikon kohtaamiset ovat olleet tasaisia.

Runkosarjassa SaiPa voitti O2:n urheilutalolla 6–3 ja vieraissa voittolaukauskisan jälkeen 7–6.

Onnistumisen vaatimukset ovat SaiPalle selvät.

– Sitten kyllä viemme nuo pelit, kun pidämme oman pään mahdollisimman puhtaana. Maalintekotaitoahan meiltä löytyy ihan yllin kyllin ja laajasti.

Tänä vuonna SaiPan päädyssä on kolissut enemmän kuin pitäisi. Runkosarjan seitsemässä viimeisessä ottelussa SaiPan vastustajat tekivät keskimäärin seitsemän maalia per peli.

– Meidän pitää parantaa pelaamistamme puolustuspäässä. Oma pääty pitää tilkitä vähän paremmin, jolloin pelejä on vähän helpompi voittaa.

Uusi pelaajapolvi kantaa vastuuta omin voimin

Alkki on ollut keskeinen osa lappeenrantalaisen miesten edustussalibandyn aikakauden vaihdosta.

Kirkkonummi Rangersin kasvatti saapui Lappeenrantaan joulukuussa 2017, jolloin NST porskutti lopulta divarin runkosarjan voittoon Perttu Kytöhongan jälkimmäisellä päävalmentajakaudella.

Joukkueessa oli mukana vielä tukku NST:n viimeisten liigakausien pelaajia. Sittemmin sille on kasvanut vankka runko uudesta pelaajapolvesta.

Tuolloisesta joukkueesta ovat Alkin lisäksi jäljellä Juuso Kekki, Oskari Möykkynen, Miro Veijalainen, Mikko Sipari ja Oiva Lappalainen.

– Nyt alan olla itse sitä kokenutta kaartia. Joukkuehenkemme on pysynyt aina hyvänä ja kaikki tukevat toisiaan, mikä on siisti homma. Tasommekin on pysynyt hyvänä, vaikka ukkoa on vaihtunut, kokemusta on lähtenyt ja nuoruuden nälkää tullut, Alkki toteaa.

SaiPalla on kokoonpanossaan toistakymmentä vuosituhannen vaihteen jälkeen syntynyttä pelaajaa, kun puolivälierävastus O2-Jyväskylällä heitä on vain yksi.

SaiPan runkosarjan pistepörssin kärkinimistä Oskari Möykkynen (29+13=42) on syntynyt vuonna 1998, Jere Niemelä (23+18=41) vuonna 2000 ja Kekki (22+19=41) vuonna 1999.

Runkosarjassa vastuurooleihin nousivat U19-maajoukkueen Julius Huppunen (9+14=23) ja Santeri Kakko (10+5=15), joiden viitoittamalla polulla ensiaskeleensa ovat jo ottaneet vuonna 2003 syntynyt Lauri Utunen sekä 2004-vuosikerran Aapo Kilpeläinen ja Juho Seppälä.

Vielä kesken viime kauden nuori joukkue kaipasi ja sai vahvistuksekseen NST-legenda Arto Vainikaisen, mutta tällä kaudella uusi sukupolvi on seisonut tukevasti omilla jaloillaan runkosarjan alusta asti.

– Arto toi silloin selkärankaamme vahvuutta. Hän osoitti omalla tiedolla ja taidolla, kuinka joukkuetta viedään tiukoissa paikoissa eteenpäin. Siitä olen saanut itse hyvää oppia kapteenin rooliin. Sitä pyrin ammentamaan näinä hetkinä, kun isoja steppejä vaaditaan, Alkki kertoo.

Kalle Sipiläinen Päävalmentaja Mikael de Anna (kesk.) opasti nuorekkaan SaiPan hyviin suorituksiin runkosarjassa. Arkistokuva.

Vahvuutta myös Karjalan ulkopuolelta

NST:llä oli läpi historiansa vaikeuksia löytää miesten edustusjoukkueeseen pelaajia oman seudun ulkopuolelta.

SaiPa sai ensimmäiselle divarikaudelleen runkopelaajikseen Jarno Pensikkalan (FBC Turku), Lassi Junnilaisen (SC Hawks) ja Antti Suoraniemen, joka on saanut salibandykasvatuksensa hämeenlinnalaisissa RuRussa ja Steelersissä.

Niin ikään ensimmäistä kauttaan SaiPassa valmentava Mikael de Anna antaa Alkin mukaan pelaajilleen vastuuta, osoittaa luottamusta ja myös kärsivällisyyttä uuden oppimisen edessä.

– Hän kyllä aina ohjaa sinne oikealle polulle, jos sovittuja juttuja ei tehdä. Yhteistyömme on tosi helppoa ja mutkatonta.

Kaasu pohjassa, nautinnon kautta

Runkosarjassa Alkkia jäivät kismittämään SaiPan joulutauon jälkeiset niukat tappiot.

– En tiedä, suoristuiko selkämme sen verran. Ajattelimmeko, että olemme jo pleijareissa, joten voidaan alkaa keskittyä jo niihin.

Toisaalta hankaluudet tarjosivat samalla joukkueelle hyvää oppia ennen pudotuspelejä.

– Vaikka pelaamme hyvin ja meillä on hyvä ja nälkäinen joukkue, emme voi missään kohtaa löysätä jalkaa kaasulta ketään vastaan. On pakko painaa, oli tilanne mikä vain.

SaiPa viimeisteli virettään vielä perjantai-illan harjoituksissa. Suurimman työn joukkue on jo tehnyt. Pudotuspeleissä tärkeää on onnistua saamaan vuodatettujen hikilitrojen hyödyt esiin.

Haussa on keskittymisen ja rentouden oikea yhdistelmä.

– Pleijareissa pelaamisesta sekä niissä tulevista tapahtumista ja fiiliksistä pitää pyrkiä nauttimaan. Tulossa on hyviä, tiukkoja pelejä, Alkki tiivistää.