SaiPa vahvistaa hyökkäystään Eetu Tuulolalla ja Rasmus Hämäläisellä. Molemmat pelaajat ovat käyneet koronatesteissä ja viettäneet aikansa karanteenissa, ja he voivat liittyä joukkueeseen heti maanantaina.

Oikealta laukova Tuulola, 22, on Calgary Flamesin sopimuspelaaja. HPK:n kasvatti pelasi alkukauden lainalla Vesterviks IK:ssa Ruotsin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Hockey Allsvenskanissa. Pelejä Ruotsissa kertyi 11 ja niissä Tuulolan tehot olivat 2+2.

Toissa kaudella Tuulola voitti Suomen mestaruuden kasvattajaseuransa paidassa. Hän teki runkosarjassa tehot 13+23=36 ja 18 pudotuspeliottelussa pisteitä kertyi 3+3.

Viime kauden Tuulola pelasi farmiliiga AHL:ää Stockton Heatissa Kaliforniassa. 50 ottelua toi tehopisteet 10+13=23. Tuulola tulee SaiPaan lainalle ja Calgary Flamesilla on oikeus kutsua hänet takaisin NHL-leiritysten alkaessa.

– Eetu on erittäin määrätietoinen nuori, iso ja vahva pelaaja, jolla on hyvä laukaus. Hän etsi paikkaa ja halusi ehdottomasti tulla Lappeenrantaan kun tarjottiin mahdollisuutta, SaiPan toimitusjohtaja Jussi Markkanen kommentoi tiedotteessa.

Hämäläinen saapuu Slovakiasta

Rasmus Hämäläinen, 26, tulee SaiPaan Slovakian liigasta, jossa hän pelasi alkukaudella HC Nove Zamkyn joukkueessa.

Eetu on erittäin määrätietoinen nuori, iso ja vahva pelaaja, jolla on hyvä laukaus. — Jussi Markkanen

Hämäläinen on SaiPan oma kasvatti, joka on pelannut urallaan Mestistä Ketterässä ja SaPKossa 233 ottelua ja tehnyt niissä yhteensä 90+73=163 tehopistettä. Hän on pelannut viisi liigaottelua lainalla KooKoossa.

Kai Skyttä SaiPa-kasvatti Rasmus Hämäläinen voitti viime kaudella Mestiksen maalipörssin Ketterän riveissä. Alkukaudella hän kiekkoili Slovakian liigassa.

Viime kaudella Hämäläinen voitti Ketterän riveissä Mestiksen maalikuninkuuden 32 osumalla. Tehoja tuli muutenkin lähes piste per peli -tahtia, sillä 46 runkosarjaottelua tuottivat 32+13=45 tehopistettä.

Joukkueeseen kaivataan leveyttä

Hämäläinen tulee SaiPaan tryout-sopimuksella, jonka pituutta osapuolet eivät tässä vaiheessa kerro.

– Meillä on ollut hyökkäyksessä vähän pelaajia, joten halutaan antaa oman kylän pojalle mahdollisuus. Rasmus on osoittanut olevansa tehokas Mestis-tasolla. Haluamme nähdä, onko Rasmuksella valmiuksia hypätä liigapelaajaksi. Tykätään siitä, että meillä on lappeenrantalaistaustaisia pelaajia mukana ja on kiva nähdä, pystyykö hän olemaan tehokas myös Liigassa, Markkanen kommentoi tiedotteessa

Markkasen mukaan uudet tulokkaat eivät kuormita SaiPan taloutta.

– Tarvitsemme joukkueeseen leveyttä, jotta pysymme kilpailukykyisenä ja loukkaantumiset eivät kuormita liikaa. Tämä ratkaisu hyödyttää myös pelaajia tarjoamalla näytönpaikan ja pelituntumaa. Tämä malli on myös seuralle taloudellisesti järkevä.

Slovakiassa Hämäläinen teki tilaa hyökkääjä Tomi Iso-Mustajärvelle, joka siirtyi viime viikolla SaiPasta HC Nove Zamkyn joukkueeseen.