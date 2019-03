Veiterää kolmen kauden ajan käskyttänyt kazakstanilainen Aleksei Nikisov ei jatka lappeenrantalaisseuran päävalmentajana enää tämän kevään jälkeen.

Veiterän hallituksen jäsenen Leo Segermanin mukaan ratkaisuun ei liity dramatiikkaa, vaan Nikisov koki antaneensa joukkueelle kaiken mitä annettavissa on.

— Ei tässä ole mitään sellaista, että olisimme pettyneet finaaliin. Tietysti olemme pettyneitä siihen, että hävisimme, mutta runkosarjan voitimme ylivoimaisesti. Keskustelimme asiasta ja tulimme molemmat osapuolet tähän samaan lopputulokseen, Segerman kertoo.

Veiterä hävisi lauantaina Kisauistossa pelatun loppuottelun Jyväskylän seudun palloseuralle jatkoajalla, mutta kahdella edellisellä kaudella Nikisov johdatti vihreäpaidat Suomen mestareiksi.

Meillä pitää jatkossakin olla huippuvalmentaja, jotta pelaajat kehittyvät. — Leo Segerman

Hänen aikanaan Veiterä voitti lisäksi kerran Suomen cupin ja sijoittui kahdesti toiseksi. Nikisovin johdolla Veiterä osallistui myös jääpallon maailmancupiin Ruotsin Sandvikenissä.

Vaikka Veiterä hakee nyt uusia tuulia, Segermanin mukaan peruskuvio säilyy entisellään. Seura halutaan pitää suomalaisen jääpallon lippulaivana myös jatkossa.

— Tavoitetta emme pudota mihinkään. Meillä pitää jatkossakin olla huippuvalmentaja, jotta pelaajat kehittyvät. Se on ihan ykkösasia.

Vaihtoehtoja sekä Suomesta että ulkomailta

Uuden valmentajan nimi pitäisi olla selvillä jo muutaman viikon sisällä. Aikataulu on nopea, sillä Nikisovin päätös syntyi vasta kauden jälkeen, mistä on kulunut vasta muutama päivä.

— Vaihtoehtoja on sekä ulkomailta että kotimaasta. Se on positiivista, että meidät tunnetaan. Ei tarvitse enää sanoa, että tulkaa ihmeessä tänne. Olemme hoitaneet asiat tyylikkäästi pelaajien ja valmentajien kanssa, ja sana on nyt levinnyt muualle, Segerman sanoo.

Segermanin mukaan merkittävin Nikisovin jättämä perintö on se, että pelaajat ovat oppineet urheilijoiksi.

— Hän on opettanut koko joukkueelle, mitä touhu on, kun ollaan jääpallossakin huipulla. Se tarkoittaa, että asenne, tekeminen ja motivaatio pitää olla kuin huippu-urheilussa.

Nikisovia hän kuvaa erinomaiseksi valmentajaksi, hyvin rauhalliseksi ja analyyttiseksi.

— Nikisovin filosofia lähtee fysiikan kautta, eli ensiksi pitää olla fyysiset edellytykset, että pystytään yleensäkään tekemään mitään taktisia kuvioita. Kunto pitää olla kohdallaan.

Segermanin mukaan Nikisovia ei tämän takia kuitenkaan koettu kuluttavaksi valmentajaksi, sillä kesäharjoittelusta on vastannut pitkälti Risto Kangas ja Nikisov on liittynyt mukaan vasta elokuun puolivälissä.

— Se on ollut hyvä kombinaatio. Ripo on tehnyt fysiikan pohjat kuntoon ja sen jälkeen Nikisov on lähtenyt virittämään niitä. Se on toiminut hiton hyvin.

Kazakstanilainen, mutta Ruotsissa pitkään asunut Nikisov oli Veiterän kautta aikojen toinen ulkomaalainen päävalmentaja. Ensimmäinen oli venäläinen Vladimir Janko 90-luvun alussa. Neuvostoliiton ja Venäjän maajoukkueita muun muassa valmentaneen Jankon johdolla Veiterä saavutti yhden hopean.