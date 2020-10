Lähtökohdat huomioiden Catz haastoi naisten Korisliigassa sarjan kärkijoukkueisiin kuuluvan Forssan Alun uskottavasti, mutta tippui tauon jälkeen kyydistä. Pistein 50–83 (30–41) vieraille päättynyt ottelu oli silti lupauksia herättävä.

Catzin leirissä suoritus jäi vahvasti plussalle. Erityisesti Roosa Kososen (19/7) paluu loukkaantumisen jälkeen on nuorelle ryhmälle iso asia. Hän yhdessä Veera Pirttisen (17/1) vastasi aika lailla täysin kotijoukkueen pisteistä, mutta toi samalla voimaa pitkään päähän. Levypalloja Kosonen kahmi joukkueestaan eniten.

– Pelin alku oli vaikea, mutta sen jälkeen pelattiin tosi hyvin. Kososen merkitys oli siihen iso. Selkeästi meidän paras peli tällä kaudella, päävalmentaja Mika Haakana tuumaili.

Pakko heittää kaukaa

Hyvän avauspuolikkaan aikana Catzin paikkapuolustus pystyi pysäyttämään nimivahvan vierasjoukkueen ajoittain mallikkaasti, mutta materiaaliero näkyi siinä, että FoA pystyi silti kaivamaan liikaa vapaita heittoja. Niistä Anni Mäkitalon (13/6) johdolla vieraat rokottivat armotta.

Jossain vaiheessa nuorten peluuttaminen maksaa korkoa takaisin. — Mika Haakana

Hyökkäyspäässä Catzilla näkyi selvän ykköspelintekijän sekä ison pään pelaajien puute. Heittopaikkoja piti hakea kovan työn kautta kaukana korista. Lisäksi nuoriso-osastolta puuttuu vielä rohkeutta tehdä omia ratkaisuja. Ilahduttavana poikkeuksena tähän oli 16-vuotias Noora Kuukka (4/3), joka uskalsi mennä kamppailutilanteisiin päättäväisesti ja teki koviakin ratkaisuja.

– Tämä on tilanne nyt. Jossain vaiheessa nuorten peluuttaminen maksaa korkoa takaisin. Kuukka pelasi jo Kouvolassa hienon pelin. Hän on taitava pelaaja ja oli jälleen hyvä. Meillä on nuorista tulossa useampia taitavia pallollisia pelaajia.

Yksi sovittu, toisella tarjous

Catz metsästää parhaillaan ensimmäistä ulkomaalaisvahvistusta rivistöönsä. Tulossa on tällä tietoa jopa kaksi pelaajaa. Kiikarissa ovat pelintekijä ja sisäpelaaja.

– Pitää katsoa kopissa puhelimesta viestit. Periaatteessa yhden kanssa on sovittu jo asiat ja toiselle on tarjous sisällä. Allekirjoituksia ei varmaan vielä tänä iltana tule, mutta lähellä ollaan, kertoi Haakana.