SaiPa SB:n naisten peli kulkee, voittoputki venyi kuuden ottelun mittaiseksi

SaiPa SB:n naiset jatkavat puhtaalla pelillä salibandyn B-liigan kärjessä. Kuudes peräkkäinen voitto irtosi sunnuntaina Kuopion Welhoista, joka taipui Lappeenrannassa 5–4.

Päävalmentaja Toni Soikkeli oli voitosta helpottunut, sillä hänen mielestään peli oli kokonaisuutena ehkä kauden huonoin.

– En tiedä, miksi se näytti niin väkinäiseltä. Luovuimme pallosta liian helposti ja annoimme vastustajan pitää palloa. Siinä mielessä pitää olla tyytyväinen, että voitimme hyvän joukkueen huonollakin pelillä.

Welhot on B-lohkossa toiseksi viimeisenä, mutta Soikkelin mukaan kuopiolaisten pitäisi olla sarjasijoitustaan huomattavasti parempi ryhmä.

– Ennen kauden alkua heitä veikattiin ihan kärkiporukaksi. Ehkä he saavat vielä pelinsä kuntoon, mutta vähän vaikeahan tuolta on enää alkaa nousta. Piste-eroa on jo sen verran paljon.

SaiPan tehokkain oli Miisa Turunen pistein 1+2. Juuli Hakkarainen teki kaksi maalia. Kaksi muuta maalia menivät Jenni Saalastin (1+1) ja Noora Heikkilän nimiin.