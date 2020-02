Kommentti: Teemu Ramstedtin avautuminen SaiPan lappukohusta ja penkityksestä on erittäin poikkeuksellinen – Pelaajan kannalta vuotajan maine on murhaava

Teemu Ramstedt avautuu SaiPan verkkosivujen laajassa kirjoituksessa pukukopin lappukohusta. Ulostulo on erittäin poikkeuksellinen ja kuvastaa sitä, miten murhaava isku vuotajan maine on joukkueurheilussa.

"What happens in the locker room, stays in the locker room" -sanonta on syvällä urheilukliseiden ytimessä. Pukukoppi on pyhä.

Sekin on satuttanut, että julkisuudessa on näyttänyt Ramstedtin olleen joukkuehengen myrkyttäjä.

Kuka on vuotaja?

Iltalehti uutisoi ensimmäisenä SaiPan valmennuksen pelaajille jakamasta kyselystä, jossa heitä pyydettiin luokittelemaan toisiaan eri kategorioihin alimpana myrkyttäjät. Kun myrsky kasvoi, SaiPa joutui julkaisemaan oman vastineensa ja pahoittelemaan asiaa.

Media löi reippaasti löylyä, ja some-yleisö ja kannattajat pääosin pöyristyivät kyselystä.

Kaikki entiset liigapelaajat, joiden kanssa aiheesta keskustelin olivat tuohtuneita siitä, kuka on vuotanut joukkueen sisäisiä asioita.

Mankelin lanaama

Ramstedt kokee jääneensä kohtuuttomaan mankeliin ja kiistää vuotaneensa, mutta kertoo keskustelleensa Iltalehden toimittajan kanssa aiheesta sekä myöhemmin pyytäneensä korjaamaan jutun virheitä.

Hän sanoo olleensa se, joka repi kyselylaput, mutta se tai vuotamisepäily eivät olleet syy hänen penkittämiseensä ennen siirtymistä Espooseen. Ensin esteenä oli hänen mukaansa lievä loukkaantuminen ja sen jälkeen valmentajien päätös.

SaiPakin on korostanut penkittämisen perustuneen pelillisiin syihin, mutta varmaa on, että ykkössentteriksi hankittu Ramstedt olisi edelleen taitojensa puolesta kuulunut kokoonpanoon.

Aktiivinen toimija

Monenlaisia kyselyitä on joukkueurheilussa tehty ja tämä oli yksi niiden joukossa. Yleisesti ymmärretään jo, ettei omien työkavereiden luokittelu työnantajan kyselyssä ole järkevä metodi.

Teemu Ramstedt on Suomen jääkiekkoilijoiden pelaajayhdistyksen SJRY:n aktiivinen jäsen ja kuuluu pelaajien etuja ajavan yhdistyksen hallitukseen. Hän on ollut aktiivinen toimija mukana monessa neuvottelussa Liigan kanssa. Hän oli myös SJRY:n yhteyspelaaja SaiPassa.

Seurajohtajien piirissä Ramstedtia todennäköisesti kutsuttaisiin ay-änkyräksi, jos pelaajayhdistys olisi ammattijärjestö. Ramstedtin edustamat pelaajat ovat todennäköisesti eri mieltä.

Myrskyää, mutta ei kulje

Ammattilaisten urheillessa usein intohimo pirskahtelee, eivätkä liian kiltit kopit voita mitään. Merkittävä kysymys on silti, miksi SaiPan pelaajien ja valmennuksen välillä myrskyää vakavasti jo toisella kaudella peräkkäin, mutta urheilullinen tavoite ei toteudu.