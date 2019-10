Ässiä vastaan maalin syöttänyt Jere Sneck jatkaa hyökkääjänä torstai-illan HPK-ottelussa — SaiPalla mahdollisuus nousta jo sarjakolmoseksi

SaiPa jatkaa varamiehisenä torstain HPK-otteluun.

Joukkue joutuu tulemaan Kisapuiston illassa toimeen ilman pelikiellossa olevia hyökkääjiä Anssi Löfmania ja John Perssonia sekä loukkaantumisista kärsivää Elmeri Kaksosta. Lisäksi sivussa on niin ikään loukkaantunut puolustaja Mario Grman.

Hyökkäyksen poissaolot tarkoittavat sitä, että puolustaja Jere Sneck on tiistain Ässät-pelin tapaan merkitty kolmosketjun laitahyökkääjäksi.

Ässät-ottelussa Sneckin peliaika jäi reiluun kuuteen minuuttiin. Tästä huolimatta hän ehti toiseksi syöttäjäksi Santeri Virtasen 2—2-tasoitusmaaliin. Miehen tehotilastoon tuli merkintä +1 ja tilille napsahti myös yksi laukaus.

Torstaina Sneckin kerjukavereiksi on merkitty Ville Koho ja Matias Mäntykivi.

Pienten ketjusekoitusten lisäksi SaiPan kokoonpanoon on tehty tiistain jäljiltä vain yksi muutos. Maalilla aloittaa Niclas Westerholm Ässät kaataneen Karolus Kaarlehdon aloittaessa penkillä.

Voittoputkelle jatkoa?

Upeaan tuloskuntoon viime aikoina yltynyt SaiPa porskuttaa parhaillaan kolmen ottelun voittoputkessa.

Joukkue on kuuden viime pelin kuntopuntarissa toisena heti sarjakärki Kärppien jälkeen. Kuudesta viime pelistä SaiPa on napsinut viisi voittoa ja hävinnyt ainoastaan kerran, kun Tappara oli parempi Kisapuistossa vajaa kaksi viikkoa sitten pelatussa ottelussa.

Vahvat otteet ovat nostaneet lappeenrantalaiset sarjataulukossa jo ylemmän pudotuspeliviivan yläpuolelle.

Joukkue on kerännyt 17 pelaamassaan ottelussa 27 pistettä ja pitää hallussaan taulukon sijaa viisi. Torstain ottelun voittamalla SaiPa nousisi jo sarjan kolmanneksi Liigaa dominoivien Kärppien ja Tapparan perään.

Kärkikaksikon takana sarjataulukko on erittäin tasainen.

Torstain vastustaja HPK on ennen ottelua vain kahden pisteen päässä SaiPasta sijalla kahdeksan. Myös HPK on menestynyt viime otteluissa. HPK on voittanut kuudesta edellisestä ottelustaan kolme varsinaisella peliajalla ja yhden sen jälkeen. Tilillä on myös yksi tappio varsinaisella peliajalla ja yksi sen jälkeen.

Ottelu SaiPa—HPK alkaa Kisapuistossa kello 18.30.

SaiPa tänään

Hyökkääjät

Joni Nikko — Santeri Virtanen — Emil Oksanen

Tomas Zaborsky — Teemu Ramstedt — Mikael Kuronen

Jere Sneck — Ville Koho — Matias Mäntykivi

Ville Vainikainen — Tomi Iso-Mustajärvi — Topi Piipponen

Veikko Loimaranta

Puolustajat

Robin Salo — Simo-Pekka Riikola

Erik Autio — Jere Seppälä

Markus Kojo — Veeti Vainio

Maalivahdit

Niclas Westerholm

(Karolus Kaarlehto)