Tomi Leivo saapuu SaiPaan kuukauden sopimuksella

Hyökkääjä Tomi Leivo on solminut kuukauden mittaisen pelaajasopimuksen SaiPan kanssa.

Kahdella edellisellä kaudella Kouvolan KooKoota edustanut Leivo saapuu kasvattajaseuraansa paikkaamaan loukkaantumisten aiheuttamaa pelaajavajetta.

SaiPan hyökkäyksestä ovat tällä hetkellä loukkaantuneena kapteeni Elmeri Kaksonen, Micke Saari ja Emil Oksanen. Kaksosen odotetaan palaavan kaukaloon noin kolmen viikon kuluttua. Saaren ja Oksasen tutkimukset ovat vielä kesken.

Ilman sopimusta ollut Leivo on pelannut Liigassa 379 runkosarjan ottelua, joissa hän on tehnyt pisteet 50+60=110. Pudotuspelien 28 ottelussa hän on kirjannut tehot 1+3=4.

Leivo on joukkueen käytettävissä jo perjantaina. SaiPa kohtaa kotihallissaan Vaasan Sportin.