Joutsenossa pääsee torstaina suunnistamaan Jukolan viestin hengessä – Vuoden 1989 Raja-Jukolan rastit valjastetaan pihkaniskojen iloksi ja paikkaamaan Napapiiri-Jukolan siirtymistä

Joutsenossa tuodaan alkukesään ripaus Jukolan viestin taikaa.

Joutsenon Kullervo ja Reka-Sport järjestävät suunnistuksen Raja-Jukola vol. 2.0 -tapahtuman Myllymäessä torstaina.

Rovaniemellä järjestettäväksi tarkoitettu Napapiiri-Jukola siirrettiin koronaviruksen vuoksi ensi vuodelle, mikä poiki Joutsenossa idean tuoda suunnistajien iloksi ja juostavaksi vuoden 1989 Raja-Jukolan maastoa.

Tarjolla on 7,4 ja 5,6 kilometrin radat hajonnoilla ja yhteislähdöllä, joka ammutaan matkaan kello 18.

Radat on tehty Raja-Jukolan vanhoilla rastipisteillä. Niissä on hyödynnetty vanhoja rastivälejä ja kulkuväyliä, mutta maasto on paikoin muuttunut hakkuiden ja uuden teollisuuskaatopaikan vuoksi.

Radat on mahdollista kiertää sunnuntai-iltaan kello 18 saakka. Rasteilla on heijastimet.

Kai Skyttä Raja-Jukolan muistopaasi kuvattuna Joutsenon Myllymäessä helmikuussa vuonna 2019.

Raja-Jukolan voitti norjalainen NTHI ja Venlojen viestin Helsingin NMKY, jonka ankkurina toimi Ruokolahden Suunnistajissa lajin aloittanut ja urallaan kaksi MM-kultaa voittanut Kirsi Tiira (nyk. Boström).

Raja-Jukolan järjestivät Joutsenon Kullervo ja Lappeen Riento. Osanottajia oli yli 9500.

Jukolan viesti kisattiin Joutsenossa myös vuonna 1964, jolloin kilpailukeskus oli Myllymäen sijaan Vesikkolassa. Maasto oli kuitenkin osittain samaa kuin Raja-Jukolassa, johon otettiin mukaan myös yksi vuoden 1964 Jukolan viestin rastipisteistäkin.