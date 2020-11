IPV hankki jälleen uuden pelaajan Siilinjärveltä – Eino Puustinen tuo osaamista vaihtolyönteihin ja polttolinjaan

Imatran Pallo-Veikot on solminut yksivuotisen pelaajasopimuksen Eino Puustisen, 23, kanssa. Lappeenrannassa opiskeleva ja talvisin asuva Puustinen on edustanut koko tähänastisen uransa kasvattajaseuraansa Siilinjärven Pesistä.

Superpesiksen runkosarjassa Puustisella on pelattuja otteluita 52, joissa hän on lyönyt seitsemän ja tuonut yksitoista juoksua. Kärkilyöntejä Puustisen tilillä on 109. Sisäpelissä Puustisen rooli on vaihtajana, ulkopelissä polttolinjassa.

Puustinen on imatralaisseuralta jo syksyn neljäs uusi hankinta, joka siirtyy Imatralle Siilinjärven Pesiksestä. Aiemmin joukkueeseen ovat jo liittyneet Juho Keinänen, Ville Pietinen ja Tommi Piirainen.