Alkukauden arvio: Ketterä vain parantaa otteitaan Kajaanin Hokin sarjapaikan perinyt Imatran Ketterä on jääkiekon Mestiksessä joulutauolla viidentenä. Kai Skyttä Ketterä löysi syksyn kuluessa toimivat ketjukoostumukset, ja imatralaisten syyskausi päättyi neljään peräkkäiseen voittoon jääkiekon Mestiksessä. Kuvassa nelosketjua johtava Toni Jalovaara.

Imatran Ketterä on hyvää vauhtia matkalla jääkiekon Mestiksen tämän kauden todelliseksi yllättäjäjoukkueeksi.

Kajaanin Hokin sarjapaikan perinyt Ketterä paransi esityksiään syyskauden edetessä, ja joulutauolla joukkue on sarjataulukossa viidentenä.

Alkukaudella puolustuspeli ja alivoimat tuottivat Ketterälle harmaita hiuksia. Henkilökohtaisista virheistä maksettiin kovaa hintaa, mutta joukkue on onnistunut vahvistamaan puolustustaan kauden kuluessa.

Hyökkäyspäässä tehoja on löytynyt koko ajan, ja sen ansiosta Ketterä onnistui alkukaudellakin kampeamaan sellaisia otteluita voitoiksi, joissa se oli täysin jyrän alla jopa yli puolet peliajasta.

Ketterän ykkössentteri Tomi Iso-Mustajärvi on Mestiksen pistepörssissä toisena tehoin 17+14=31, ja hänen yhteispelinsä laitahyökkääjien Santeri Vuodin ja Joona Jääskeläisen kanssa on toiminut erittäin hyvin.

Imatralla on nähty tänä syksynä toiseksi ylimmän sarjatason kiekkoa 20 vuoden tauon jälkeen. Se on herättänyt yleisön, ja Ketterän kotiotteluja on seurannut keskimäärin 948 katsojaa.

Luku on 200 katsojaa suurempi kuin lappeenrantalaisten sisäpalloilujoukkueiden Catzin sekä NST:n naisten ja miesten joukkueiden yhteenlaskettu yleisökeskiarvo (748).