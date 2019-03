Entinen maajoukkuepuolustaja Risto Töllikkö auttaa PoNoVoa kohti salibandydivaria — "Meillä on kiva porukka, jossa on ollut mukava pelata"

Reilut neljä vuotta sitten Risto Töllikkö, 27, pelasi salibandyn MM-finaalissa Ruotsia vastaan. Lauantaina entinen liigapuolustaja yrittää pitää uusikaarlepyyläisen Blue Foxin hyökkääjät etäällä PoNoVon maalilta divarikarsinnan avausottelussa.

Töllikön paluuta viime kaudeksi NST Lappeenrannan paitaan salibandydivariin kuvailtiin kovan luokan kaappaukseksi. Täksi kaudeksi tie vei sarjaporrasta alemmas 2-divisioonaan, mikä loksautteli leukoja jopa enemmän.

Kahden pelin viikkoja tällä kaudella on pelattu lähinnä playoffeissa. — Risto Töllikkö

— Kakkosessa on vähemmän reissaamista. Saa työt paremmin yhdistettyä, kun ei tarvitse viettää niin paljon aikaa tienpäällä. Meillä on kiva porukka, jossa on ollut mukava pelata, vientialalla työskentelevä Töllikkö perustelee, miksi pelaa nykyään kolmannella sarjatasolla.

2-divisioonan runkosarjassa pelattiin vain 18 ottelua ja pisin pelireissu ulottui Lahden seudulle Hämeenkoskelle. Salibandydivari on puolestaan valtakunnallinen sarja, jossa pelataan talven aikana 26 ottelua.

— Kahden pelin viikkoja tällä kaudella on pelattu lähinnä playoffeissa. Runkosarjassa niitä taisi olla yksi. Aika lailla pelattiin yksi peli viikossa ja välillä oli vapaa viikko.

Kun on pelannut 192 ottelua salibandyliigassa NST:n ja Esport Oilersin paidassa sekä 38 miesten maaottelua, saa 2-divisioonassa totutella huomattavasti rauhallisempaan pelitempoon.

— Onhan se peli vähän nopeampaa ylemmillä tasoilla. Tilanteet tulevat nopeammin ja ratkaisuja on vähän vähemmän aikaa tehdä.

PoNoVo toista kertaa karsinnoissa

PoNoVo on kuulunut pitkään 2-divisioonan kaakkoislohkon kärkiryhmiin, mutta pelaa divarikarsinnoissa vasta toista kertaa. Blue Fox on monivuotinen divariseura, joka putosi viime kauden päätteeksi toiselta sarjatasolta.

— Viime kaudella divarissa pääsin pelaamaan niitä vastaan, mutta ei ole sen tarkempaa tietoa, millaista niiden peli tällä kaudella on ollut. Pieniä pätkiä on tietysti katsottu videolta niiden viimeisistä playoff-peleistä. Siellä on paljon pelaajia, jotka ovat pelanneet divaria aikaisemmin, joten varmasti se on ihan kova joukkue, Töllikkö arvelee.

Kaakkoislohkon voittanut PoNoVo aloittaa divarikarsinnan ensimmäisen vaiheen tänään kotiottelulla Huhtiniemessä. Blue Foxin kotiluolassa pelataan viikon päästä. Karsintojen toiseen vaiheeseen pääsee kahdella voitolla. Mahdollinen kolmas ottelu pelataan Lappeenrannassa ensi viikon sunnuntaina.

Mikäli Blue Fox kaatuu, PoNoVon seuraava vastustaja tulee otteluparista SB Vantaa – Forssan Suupparit.

Toiseen vaiheen voittaja nousee salibandydivariin, mutta millä sarjatasolla Töllikkö nähdään ensi kaudella?

— Tulevaisuutta en ole sen enempää miettinyt. Keskitytään tähän kauteen ja katsotaan sitten kevään ja kesän aikana, mitä jatkossa tehdään.

PoNoVon pistekeskiarvo (2,72 pistettä/ottelua) oli 2-divisioonan runkosarjassa kaikkien kahdeksan lohkon paras. Sen ansiosta PoNoVo saa kotiedun myös nousukarsintojen mahdolliselle toiselle kierrokselle.

All Over Press Risto Töllikkö vauhdissa Hämeenlinnassa pelatussa Euro Floorball Tourin ottelussa Sveitsiä vastaan vuonna 2014.

Divarikarsinnan ensimmäinen vaihe

30.3. PoNoVo—Blue Fox klo 14

6.4. Blue Fox—PoNoVo klo klo 17

7.4. PoNoVo—Blue Fox klo 18 (tarvittaessa)

Toiseen vaiheeseen pääsee kahdella voitolla.

PoNoVo pelaa kotiottelunsa Huhtiniemen salibandyhallissa.