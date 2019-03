Kommentti: Liigan pienistä suurten haastajista jäi jäljelle HPK — Mitä siitä voidaan oppia SaiPassa?

HPK ja Pelicans ovat Liigan tämän kauden pienet suuret. HIFK oli hetken pahassa pulassa lahtelaisten kanssa, TPS:n hämeenlinnalaiset heittivät ulos.

Valmentajat Ville Nieminen ja Pasi Nurminen hioivat Pelicansin pelistä yltiöpäisen äijärymistelyn pois, mutta pystyivät silti säilyttämään joukkueen rosoisuuden. Juhamatti Aaltosen hankinta loppukaudeksi oli osoitus siitä, että nyt katsottiin kaikki kortit. Aivan ei riittänyt.

Rahalla on merkitystä, mutta sitä voi myös tuhlata.

Lahtelaiset viljelevät mielellään ajatusta Lahti vastaan muu maailma, mutta paljon karvaita tappioita SaiPallekin aiheuttaneita pussinokkia oli tänä keväänä melkein pakko kannattaa.

HPK:n pelissä on hyvä jatkumo ja samaa voi sanoa joukkueen koko kaudesta. Antti Pennasen miehistö on pelillisesti nyt yksi tyylikkäimmistä joukkueista Liigassa. Ikään kuin pikku-Kärpät.

HPK:n pelaajabudjetti 1,75 ja Pelicansin 1,7 miljoonaa euroa jäävät jopa SaiPan parista miljoonasta, mutta tulos on selvästi parempi. Kärpät (3,0 miljoonaa), Tappara (2,75) ja HIFK (3,2) ovat maksuhaarukan yläpäässä. Rahalla on merkitystä, mutta sitä voi myös tuhlata, kuten HIFK on usein aiemmin osoittanut.

Pahin konttaaja suurista on TPS. Viime kaudella SaiPa horjutti turkulaisia pudotuspeleissä, mutta nyt HPK heitti Kalle Kaskisen miehistön tylysti ulos. Päävalmentaja Kaskisella on vuosi sopimusta jäljessä, mutta TPS:n mukaan siinä on myös optioita. Ihme ei olisi, jos viimeinen optio jäisi käyttämättä.

Kaikkein pahin alisuorittaja rahalla mitattuna on taas siivousfirma Lukko.

Huonompi kuin odotettiin

Mitä Liigan keväästä pitäisi Lappeenrannassa oppia? Ainakin se, ettei pelkkä hyvin liikkuva hyökkäyskalusto riitä, jos sen takana puolustus ei ole tasapainossa.

Kaiken perusta on tietysti pelin kehittyminen kauden aikana. Sitä odotettiin Lappeenrannassa loppuun saakka. Monenlaista huhua joukkueen ilmapiiristä kerrottiin, mutta harva pelaaja kaukaloon kehtaa pelkästään suorittamaan lähteä, vaikka valmentaja olisi joskus sanonut ilkeästi.

Ei SaiPan kausi huono ollut, mutta huonompi kuin odotettiin. Seuraavaa kautta odotellessa voi matkata vaikka Ukonniemeen katsomaan Ketterän kannujahtia.