Viides mestaruus ei päättäisi Janne Hauskan pitkää peliuraa — "Niin kauan jatkan kuin tämä on mukavaa, paikat kestävät ja vauhdissa pärjään" Jääpallon loppuottelussa lauantaina vastaan asettuva Mikkelin Kampparit on Veiterä-kapteeni Janne Hauskan suosikkivastustaja.

Kun homma alkaa maistua puulta, sitten jään pois. — Janne Hauska

Ikämieheksi tammikuun alussa varttunut Janne Hauska, 35, on voittanut pitkällä urallaan neljä jääpallon Suomen mestaruutta, joista tuoreimman Veiterän kanssa viime keväänä Porvoossa.

Mikä olisi mukavampaa kuin päättää jo viime vuosituhannen puolella alkanut peliura viidenteen SM-kultaan ja ensimmäiseen, jota hän pääsisi juhlimaan kotikaupunkinsa Lappeenrannan kentällä.

Veiterä-kapteeni on kuitenkin toista mieltä.

— Ei pääty ura, vaikka mestaruus tulisikin. Niin kauan jatkan kuin tämä on mukavaa, paikat kestävät ja vauhdissa pärjään. Kun homma alkaa maistua puulta, sitten jään pois, Hauska vakuuttaa.

Jäälle luistelee kaksi Suomen parasta joukkuetta

Mikkelin Kamppareita vastaan lauantai-iltana Kisapuistossa pelattavasta finaalista odotetaan tuhansien katsojien kansanjuhlaa.

— Varmasti tulee hieno tapahtuma ainakin kaikille lappeenrantalaisille. Kentällä on kaksi Suomen tämän hetken parasta porukkaa. Hienoa, että saimme Kampparit vastustajaksi, sillä Mikkelistä tulee varmasti myös paljon porukkaa katsomaan ottelua.

Tämän viikon aikana Veiterä-kapteeni on saanut tutuilta ja puolitututuilta paljon toivotuksia, että hoitakaahan homma lauantaina kotiin.

Veiterän joukkue on kuitenkin yrittänyt keskittyä vain olennaiseen, eli tulevaan otteluun, ja pyrkinyt sulkemaan itsensä muun finaalihypen ulkopuolelle.

— Se ei kuulu meille, emmekä voi siihen vaikuttaa, eikä sen pidä antaa vaikuttaa.

Myös Kampparit on pudotuspeleissä voittamaton

Bandyliigan runkosarjassa Veiterä teki vastustajistaan selvää.

Vihreäpaidat eivät menettäneet kuin yhden pisteen, kolmanneksi sijoittunut Kampparit hävisi viisi ottelua, mutta pudotuspeleissä Kampparien saldo on täsmälleen sama kuin Veiterän: viisi ottelua, viisi voittoa.

— Kampparit on luisteleva porukka. Uskon, että tulee tosi vauhdikas ottelu. Ja siellä on Leväsen Antero valmentajana. Hän on Suomessa ja miksei kansainvälisestikin ihan huippuvalmentaja, osaa kyllä asiansa, perehtyy ja paneutuu tarkasti kaikkeen.

Myös oma valmentajaa Hauska kuvaa viimeisen päälle ammattimieheksi.

Toista kautta Veiterää luotsaava Aleksei Nikishov on joukkueen kapteenin mukaan vaativa valmentaja, jolla on kuitenkin pilke silmäkulmassa. Tarvittaessa Nikishov pystyy herättämään joukkueen omalla auktoriteetillaan.

— Kaksi vuotta olemme tehneet pirun kovin töitä niin kuntopuolella kuin pelin kehittämisessäkin. Meillä ei pelin tempo tipu, oli peliä pelattu tunti tai 90 minuuttia, Hauska toteaa.