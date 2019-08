SaiPalle jälleen positiivinen tulos, voitto kasvoi viime vuodesta

Liiga-SaiPa Oy julkaisi perjantaina tilikauden 2018—19 tuloksensa. Tilinpäätös kääntyi positiiviseksi kahdeksannen kerran peräkkäin, kun yhtiö teki voittoa 21 212 euroa ennen veroja.

— Pelasimme päättyneellä kaudella ainoastaan yhden pudotuspeliottelun, kun edellisellä kaudella niitä oli viisi. Pystyimme kuitenkin kasvattamaan liikevaihtoa onnistuneella yritysmyynnillä ja lisääntyneellä otteluiden oheismyynnillä. Myös ensimmäistä kertaa järjestetty suuri Pikkujoulutapahtuma oli positiivinen päänavaus. Satunnaistuottoina meitä auttoi Urho Vaakanaisesta saatu NHL-korvaus, toimitusjohtaja Jussi Markkanen avasi seuran tiedotteessa.

Pelaajabudjetti pysyy ennallaan

Kausi oli Markkasen ensimmäinen Liiga-SaiPa Oy:n toimitusjohtajana. Tulevan kauden budjettia hän valotti kertomalla, että seura lähtee runkosarjan osalta nollatuloksesta ja pitää pelaajabudjetin viime kauden tasolla.

— SaiPan tavoitteena on nousta seuraavalle tasolle niin taloudellisesti kuin urheilullisestikin. Sillä mahdollistetaan kilpailukykyinen Liiga-joukkue Saimaan rannalle tulevaisuudessakin.

Viime vuonna pelaajabudjetista jäi käyttämättä siivu, kun siirtorajalle suunnitellut pelaajakaupat eivät toteutuneet.

— Kuluissahan se näkyy siinä mielessä, että pysyimme pelaajabudjetissa, kun emme onnistuneet hankkimaan pelaajaa siinä kohdassa. Toki se on säästöä jättää käyttämättä, mutta yhtä lailla oletusarvolla, jos olisi saatu pelaaja, olisimmeko menneet jatkoon ja saaneet lisää pudotuspelejä, jolloin se raha olisi tullut moninkertaisena takaisin? Markkanen pohti Etelä-Saimaalle.

SaiPan urheilutoimenjohtaja Antti Tuomenoksa linjasi heinäkuussa, että joukkue on toistaiseksi valmis. Markkanen ei halunnut kommentoida paljon pelivaraa pelaajabudjettiin on jäänyt.

— Olemme varautuneet siihen, että meillä on mahdollisuus reagoida, kun olemme nähneet miten pelimme ja pelaajamme etenevät. Tässä kohdassa olemme todella tyytyväisiä siihen joukkueeseen, joka meillä on, mutta meillä on tuossa muutama pelaaja koeajalla, joiden kohdalla teemme päätöksen ensin.

Kisapuistoon päivityksiä

SaiPa vietti viime talvena 70-vuotisjuhlakauttaan. Joukkueen kotiotteluita kävi seuraamassa keskimäärin 3264 katsojaa runkosarjaottelua kohden, mikä oli 10 enemmän kuin edellisellä kaudella. Seuran tavoite oli nostaa yleisömäärä 3 500 silmäpariin.

— Yleisön kiinnostus on elinehto liigakiekolle Lappeenrannassa. Tavoittelemme myös tulevalla kaudella 3500 katsojan keskiarvoa, Markkanen linjasi.

Tulevalla kaudella SaiPa aikoo houkutella katsojia paikalle kohottamalla Kisapuiston kasvoja.

— Meidän on tarkoitus muuttaa hieman hallin ilmettä. Yritämme saada siihen pieni vau-efektin, että tämä on vähän erinäköinen kuin edellisinä vuosina ja olemme pystyneet uudistumaan.

Yksi näkyvistä muutoksista on päätykatsomoiden alaosaan asennetut led-näytöt. Vitjazia vastaan pelatussa harjoitusottelussa ne eivät olleet vielä päällä, vaan ne vihitään käyttöön Liiga-avauksessa KooKoota vastaan.

— Investointi tehtiin miettimällä sitä, että meidän pitää pystyä toimimaan näissä tiloissa, joissa olemme vielä jonkin aikaa. Haluamme saada ottelutapahtumaamme viihdyttävämmäksi ja kehittää sitä niin, että ihmiset viihtyvät niissä tiloissa, missä joudumme tällä hetkellä toimimaan. Se on efekti sille puolelle, mutta se antaa meille myös myynnin puolella uusia mahdollisuuksia.

