Cody Kunyk vahvistaa jälleen SaiPan hyökkäystä, puolustukseen nuorta voimaa ja maalille liigaviikon tulikuumin pelaaja

SaiPa saa Cody Kunykin takaisin kokoonpanoon runkosarjan viimeiseen kotiotteluunsa Kuopion KalPaa vastaan. Lappeenrantalaisjoukkue pitää viime ajat hyvin pelanneet kärkiketjunsa kasassa, sillä Kunyk, 28, hyökkää nyt SaiPan kolmosketjussa Jonatan Tanuksen ja Mikael Kurosen keskellä.

Kunyk on tehnyt 53 ottelussa 14+23=37, joilla hän on Tyler Morleyn (56 17+23=40) jälkeen joukkueen pistepörssissä toisena.

Enemmän muutoksia tulee SaiPan puolustukseen, kun Kasperi Torikka, 19, ja Santeri Airola, 18, ottavat Robin Salon ja Jere Seppälän paikat.

SaiPan maalilla aloittaa Frans Tuohimaa, jonka jääkiekkoliiga valitsi viime viikon tulikuumimmaksi pelaajaksi. Tuohimaa on torjunut kaksi nollapeliä peräkkäin ja neljä viime ottelua keskimäärin torjuntaprosentilla 97,1.

SaiPa on ollut kelpo vireessä runkosarjan lopussa. Joukkue on ottanut 12 viime ottelustaan 21 pistettä, joilla se on kuntopuntarissa seitsemäs.

SaiPa pelaa kahdessa viimeisessä ottelussaan ensimmäisen pudotuspelikierroksen kotiedusta. Sillä on pieni mahdollisuus nousta viiden pisteen päässä olevan Rauman Lukon edelle seitsemänneksi, mutta kahdeksantena olevan Tampereen Ilveksen kanssa SaiPa rynnii runkosarjan huipennukseen tasapisteistä.

KalPan kausi päättyy runkosarjaan.

SaiPa tänään

Hyökkäys:

Elmeri Kaksonen—Tyler Morley—Topi Nättinen

David Goodwin—Micke Saari—Ahti Oksanen

Jonatan Tanus—Cody Kunyk—Mikael Kuronen

Ville Vainikainen—Tomi Iso-Mustajärvi—Oskari Lehtinen

Puolustus:

Kalle Maalahti—Jere Sneck

Kasperi Torikka—Brenden Kichton

Santeri Airola—Markus Kojo

Erik Autio

Aloittava maalivahti:

Frans Tuohimaa

varamaalivahti Niclas Westerholm