Etelä-Saimaan livelähetykset SaiPan A-nuorten otteluista alkavat lauantaina, ensimmäisenä on vuorossa TPS—SaiPa

Etelä-Saimaan nettisivuilla on kerran kuussa luvassa vieraskamppailu nuorten SM-liigasta. Lähetykset ovat sarjan kaikki ottelut näyttävän Ruudun lähetyksiä.

SaiPan A-nuorten otteita seurataan tälläkin kaudella suorien lähetysten välityksellä Etelä-Saimaan nettisivuilla. Ensimmäinen peli nähdään lauantaina, kun SaiPa kohtaa TPS:n Turussa kello 13 alkavassa ottelussa.

SaiPan sijoitus nuorten liigassa on 12:s. SaiPa on pelannut yhdeksän ottelua, joista se on kerännyt 11 pistettä.

Kesällä Etelä-Saimaan nettisivuilla nähtiin Pesä Ysien otteluita Ruutu-yhteistyön kautta. Lisäksi on seurattu PEPOn taivalta jalkapallon Kakkosessa.

Etelä-Saimaan tilaajien digitunnuksilla käytettävissä ovat myös Kouvolan Sanomien, Itä-Savon, Kymen Sanomien sekä Länsi-Savon kaikki digisisällöt. Niissä tarjolla on A-nuorten pelien lisäksi Suomi-sarjaa sekä Mestistä.

Uutisvuoksen nettisivuilla nähdään yksi Ketterän vierasottelu kerran kuussa. Ketterän Mestis-kamppailut alkavat 18. lokakuuta pelattavalla ottelulla Rovaniemen Kiekkoa vastaan.

Syyskauden muut suorat lähetykset Uutisvuoksen nettisivuilla ovat 22. marraskuuta IPK—Ketterä ja 13. joulukuuta KeuPa HT—Ketterä.