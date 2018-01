Koho ja Savilahti-Nagander ulkona kokoonpanosta, Virkkunen ja Maarnela hyppäävät tilalle — SaiPa haastaa sarjakärki Kärpät illalla Kisapuistossa Edellisellä kerralla sarjaa ylivoimaisesti johtava Kärpät joutui taipumaan SaiPalle. Oululaiset ovat keränneet pisteitä yhdeksästä edellisestä ottelusta. Minna Mänttäri Lokakuussa SaiPa ja kuvan Ville Koho onnistuivat pysäyttämään olympiakisoihin valitun Julius Junttilan ja muun kärppähyökkäyksen rynnistyksen. Tänään Koho puuttuu riveistä.

Tiistaina Sportille voittolaukauskilpailun jälkeen hävinnyt SaiPa saa tänään Kisapuistoon kovimman mahdollisen vierailijan, kun sarjaa kahdeksan pisteen erolla seuraavaan johtava kärkijoukkue Kärpät saapuu Oulusta kylään. Kahdeksantena oleva SaiPa on tehnyt kaksi muutosta kokoonpanoonsa edellisestä ottelusta.

Kakkosketjua johtanut kapteeni Ville Koho ja kolmosketjussa puolustanut Per Savilahti-Nagander puuttuvat kokoonpanosta. David Goodwin ja Joni Nikko ovat nousseet kakkosketjuun Kim Strömbergin kanssa, ja tiistaina tehot 2+1 kerännyt Elmeri Kaksonen on siirtynyt keskushyökkääjäksi Goodwinin paikalle Jonatan Tanuksen ja Topi Nättisen väliin.

Nikon paikan nelosketjussa ottaa Valtteri Virkkunen. Seitsemäntenä puolustajana tiistaina ollut Brett Carson pelaa Lasse Lappalaisen parina, ja Jere Sneck on saanut vierelleen Urho Vaakanaisen. Henry Maarnela on seitsemäs puolustaja.

Maalivahdit ovat samassa järjestyksessä kuin tiistaina. Frans Tuohimaa pelaa ja Niclas Westerholm on varalla.

SaiPa ja Kärpät ovat kohdanneet kahdesti tällä kaudella, ja molemmat ovat voittaneet kotiottelunsa. Kärpät oli Oulussa parempi syyskuun lopussa 6-1, ja Lappeenrannassa Idän jättiläinen huipensi seitsemän ottelun voittoputkensa lokakuussa voittolukemin 2-1.

SaiPa on saanut pisteitä kolmesta edellisestä ottelusta, mutta Kärppien saldo on vieläkin komeampi: se on voittanut yhdeksästä edellisestä pelistä kahdeksan, ja edellinen pisteetön ottelu on lähes kuukauden takaa.

SaiPan kokoonpano Kärppiä vastaan:

Ahti Oksanen – Cody Kunyk – Curtis Hamilton

Kalle Maalahti – Lauri Taipalus

Kim Strömberg – David Goodwin – Joni Nikko

Lasse Lappalainen – Brett Carson

Jonatan Tanus – Elmeri Kaksonen – Topi Nättinen

Jere Sneck – Urho Vaakanainen

Valtteri Virkkunen – Saku Salminen – Roy Radke

Henry Maarnela

Frans Tuohimaa (Niclas Westerholm)