Motocrossin SM-kausi huipentuu tulevana viikonloppuna Imatralla ajettavassa viimeisessä osakilpailussa.

Kotiyleisönsä edessä ajava ruokolahtelainen Matias Vesterinen taistelee tittelistä MX2-luokassa, jossa hän pisteissä toisena. Tiukimmin tittelissä on Sipoon Moottorikerhon Kimi Koskinen.

MX1-luokkaa johtaa Vantaan Moottorikerhon Kim Savaste ja alle 15-vuotiaiden MXC/A-luokkaa Viron Joosep Pärn.

On kiva lähteä kotikisaan, koska tunnen radan hyvin. — Matias Vesterinen

Imatran Moottorikerhoa edustava Vesterinen ajaa keskiviikkona Italiassa MM-sarjan osakilpailun ja lentää Suomeen torstaina. Sunnuntaina hän jahtaa Imatran Kurkvuoressa uransa ensimmäistä Suomen mestaruutta.

Vesterinen putosi MX2-luokan edellisessä osakilpailussa kärjestä toiseksi, seitsemän pisteen päähän vantaalaisesta Koskisesta. Tasapisteisiin kolmospaikalle nousi Tampereen Motocrossin Jere Haavisto.

– Taktiikkanani on ottaa hyvät lähdöt ja ajaa kärkeen sekä karkuun muilta. On kiva lähteä kotikisaan, koska tunnen radan hyvin. On myös hienoa, että paikalla on muita SM-kisoja enemmän juuri minua kannustavaa väkeä, Vesterinen ennakoi tiedotteessa.