Imatran jäähallin katsomo-onkalo remontoidaan käyttökuntoon runsaat viisi vuotta hallin valmistumisen jälkeen Onkaloon sijoitetaan häkkivarasto- ja kuivaustiloja. Yksi isoista nykyisistä häkkivarastoista menee Ketterän edustukselle vuokralle. Tenho Tiilikainen Jäähallin katsomon alla oleva tila on toiminut sekalaisena varastotilana.

Imatran jäähallille suunnitellaan pienimuotoista remonttia. Töiden on määrä alkaa jo alkuvuoden aikana.

Suurin remontoitava kohde on ykköshallin katsomoiden alla olevan pitkän onkalomaisen tilan ottaminen käyttöön kuivaus- ja häkkivarastotilana.

Tila on nyt ollut vähän sekalaisena varastona.

Maapohjalattiainen tila oli tarkoitus ottaa käyttöön jo jäähallia rakennettaessa, mutta kustannussyistä sen rakentamine jäi silloin puolitiehen. Onkalossa on valaistus ja jonkinasteinen lämmitys ja viemäröinti. Nyt tilaan valetaan lattiaksi betonilaatta.

— Kondenssivedelle joudutaan tekemään viemäröintiä ja jonkin verran siirtämään viemärilinja toiseen paikkaan, rakennuttaja Ari Lattu Imatran YH-Rakennuttajista sanoo.

Ketterä saa kaipaamansa monitoimitilan



Käyttöön otettavaan onkalotilaan siirretään jäähallin pukuhuonekäytävän ja ykköshallin väliin jäävästä tilasta ainakin yhden ison häkkivaraston kamat.

Vapautuva tila on tarkoitus vuokrata Imatran Ketterälle edustusjoukkueen tarpeisiin.

— Saamme tähän tarvitsemamme monitoimitilan, jossa voimme pitää palavereja, palvella otteluvieraitamme ja -isäntiämme sekä käyttää tätä tilaa myös toimistotilana, Ketterän puheenjohtaja Mikko Partanen sanoo.

Kulunut syksy on osoittanut myös jäähallin nykyisten toimitsija- ja mediatilojen riittämättömyyden. Katsomon yläparvelle sijoittuvien tilojen laajentamisesta ei kuitenkaan ole vielä tehty päätöstä.

Kahvion nimi ja vuokraaja vaihtuivat

Jäähallin kahvio on muuttanut uuden vuokralaisen, Ketterän, mukana myös nimeään. Kahvio on nyt Cafe 57.

— Olemme vuokralaisena kuluvan vuokrakauden loppuun. Sen jälkeen kahvion vuokraus tulee uudestaan hakuun, Partanen sanoo.



Vielä päättämättömien asioiden joukossa on myös inva-katsomon kohtalo, voiko se olla kahvion ja aitioiden välissä, palaako se kaukalon laidalle rakennettuun kylmiöön vai löytyy inva-katsomolle joku muu paikka.

Katsomotilojen laajennus odotuttaa vielä

Harkittavaksi tuleva iso asia on myös katsomotilojen laajentaminen.

Hallin katsomokapasiteetti on useaan otteeseen ollut lähes täydessä käytössä. Hallin Saimaan puoleinen päätyseinä on rakennettu niin, että laajennusosan rakentaminen sinne on suhteellisen vaivatonta, ei toki halpaa.