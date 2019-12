SaiPan joulupaketista paljastui kolme jatkosopimusta — Veeti Vainio, Tomi Iso-Mustajärvi ja Ville Vainikainen ovat SaiPan miehiä ensi kaudellakin

SaiPa on tehnyt jatkosopimukset kolmen pelaajansa kanssa. Puolustaja Veeti Vainio ja hyökkääjä Tomi Iso-Mustajärvi pelaavat lappeenrantalaisseurassa ainakin vielä tulevan kauden. Hyökkääjä Ville Vainikainen puolestaan allekirjoitti kahden vuoden jatkosopimuksen.

Vainio on päässyt kuluvalla kaudella todistamaan taitonsa vihdoin terveenä. Jälki on ollut lupaavaa, sillä taitava 22-vuotias puolustaja on tehnyt 23 ottelussa 4+8=12 tehopistettä.

— Omissa toiveissani oli saada hommat siihen malliin kasaan, että täällä saisi jatkaa. On mukavaa, että saa pelailla ja keskittyä hommaan. Kun terveenä saa olla, se kummasti vaikuttaa tuohon. Pelikin saattaa silloin kulkea. Nautin kyllä pelaamisesta, Vainio toteaa SaiPan videotiedotteessa.

Iso-Mustajärvi, 27, kasvoi liigapelaajaksi aikuisiällä Imatran Ketterän Mestis-joukkueen kautta. Hän pelasi SaiPassa jo toissa kaudella, mutta vakiinnutti asemansa liigatason jääkiekkoilijana varsinaisesti viime kaudella.

Tällä kaudella Iso-Mustajärvi on pelannut keskushyökkääjänä SaiPan hyvin toimineessa nelosketjussa, jonka laidoilla ovat pitkään hyökänneet Vainikainen ja Topi Piipponen, joka sai sopimuksen koeajan jälkeen ja jatkaa SaiPassa ketjukaveriensa tavoin myös ensi kaudella.

— Meillä on ollut tosi hyvä meininki. Hyvin olemme taistelleet peleissä ja saaneet vähän maalejakin aikaiseksi. Hyvin on mennyt kyllä, Iso-Mustajärvi sanoo SaiPan videotiedotteessa.

Vainikainen, 25, on Kuopion KalPan kasvatti, joka siirtyi SaiPan A-juniorijoukkueeseen jo kaudelle 2013-2014.

Hän haki läpimurtoaan liigatasolla kahdella kaudella SaiPassa ja yhdellä Kouvolan KooKoossa, mutta otti paikkansa lopulta viime kaudella, jonka hän aloitti Imatran Ketterässä ja palasi loppukaudeksi SaiPaan.

— Mestis-visiitti teki kyllä hyvää. Sain pelata kiekollista peliä sen pätkän, mikä oli jäänyt liigassa vähän vähemmälle, kun puolustuksen ja alivoiman kautta oli tullut vastuuta paljon. Mestiksessä ylivoiman kautta sain kehitettyä kiekollista peliä. Tuntuu, että se on auttanut tähänkin kauteen, Vainikainen toteaa SaiPan videotiedotteessa.

Kuluva kausi on ollut toistaiseksi Vainikaisen uran paras, kuten Iso-Mustajärvenkin. Työteliäs laitahyökkääjä on tehnyt 30 ottelussa 3+4=7 pistettä.

— Hyvät fiilikset (jatkosopimuksesta). Olen iloinen vielä siitä, että se on kaksi vuotta. Saan taas kehittyä ja keskittyä pelaamiseen.

SaiPa pelaa perjantaina vierasottelun Kouvolassa KooKoota vastaan. Joukkueen joululepo jää lyhyeksi, sillä se luistelee kotiyleisönsä eteen jo tapaninpäivänä isännöidessään niin ikään KooKoota.