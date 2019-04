Riemu, liikutus, onni ja ylpeys täyttivät imatralaisten rinnat: Noin 3 000 ihmistä juhli Ketterää Koskenpartaalla

Ketterän kultajoukkue sai hurmoksellisen vastaanoton Imatralla Koskenpartaalla järjestetyssä kansanjuhlassa.

Kävelykatu alkoi täyttyä kellon lähestyessä kuutta. H-hetkellä väkeä oli jo tuhatmäärin ja tunnelma katossa.

— Suunnilleen saman verran on väkeä kuin Matti Suur-Hamarin kansanjuhlassa, noin 3 000, arvioi pitkän linjan järjestysmies Henry Villanen.

Pelaajat, valmentajat ja joukkueen muut toimihenkilöt saateltiin yleisön hurratessa esiintymislavalle yksi kerrallaan Ketterän junioreitten muodostamaa kunniakujaa pitkin.

— Imatra on saanut omat festarit! Uusi lenkki, tai oikeastaan useampi lenkki, on saapunut kokoaan suuremman Imatran ihmeiden ketjuun, sanaili kaupunginjohtaja Kai Roslakka.

Kokenut järjestysmies arvioi yleisöä olleen noin 3 000.

Kymmenen vuotta sitten Imatran kaupunki päätti kertaharppauksella nostaa jääurheilun uudelle tasolle ja satsata yli 10 miljoonaa euroa uuteen jäähalliin, kaupunginjohtaja muisteli juhlapuheessaan.

— Täyttyvät jäävuorot, laaja ja laadukas juniorityö ja nyt lippulaivana Ketterän mestaruus on ollut kiekkoväen vastaus tuolle investointipäätökselle. Päätös on ollut oikea joka suunnassa. Sitkeä yrittäminen, sitoutuminen ja itsensä ylittäminen ovat tuottaneet tulosta. Ilman aiempia pilvisiä päiviä mestaruus ei olisi niin iso asia tälle kaupungille kuin se nyt on, kaupunginjohtaja sanoi liikuttuneelta kuulostaen.

Tähtihetket videolla

Yleisö ja pelaajatkin pääsivät elämään huikean finaalisarjan uudelleen, kun Koskenpartaan esiintymislavan isolle näytölle pantiin pyörimään 8–9 minuuttia pitkä videokooste. Tunnelma oli suorastaan harras, kun kaikki hiljentyivät seuraamaan Ketterän työvoittoa sisukkaasta KeuPa HT:stä.

Kapteeni Jarno Lippojoki kertoi mestaruuden merkitsevän hänelle enemmän kuin mikään muu mestaruus tätä ennen, koska tämä voitettiin Imatralla, josta kaikki on alkanut.

Lippojoki kehui joka pelaajan tehneen kaikkensa joukkueen eteen. Porukkahenki oli se, joka ratkaisi mestaruuden, sanoi Ville Paalanenkin.

— Meillä on hyvin erilaisia persoonia, taitelijasieluja ja ties mitä. Jokainen pantiin itsemme likoon vierustoverin vuoksi.

Ville Paalanen kertoo joukkuekavereitten turvautuneen häneen Karjalaisten laulun kajahtaessa ilmoille. Siun on pakko osata, kun oot kerran ope, olivat jätkät tuumanneet. Paalanen valmistuu pian erityisopettajaksi.

Joukkue pääsi laulamaan lopuksi Karjalaisten laulua.

— Se tuli yllätyksenä. Jätkien rupesivat panikoimaan, etteivät muista sanoja, Paalanen paljastaa.

Seuraava kappale, J. Karjalaisen Sankarit, lähti jo huomattavasti paremmin.

Kolmatta päivää Ketterä-paidassa

Yleisön seassa Samuli Pulkkinen kulki jo kolmatta päivää Ketterä-pelipaidassaan.

Samuli Pulkkinen aikoo juhlia Ketterän mestaruutta vielä pitkään.

Hän on seurannut Ketterää aktiivisesti jo kymmenen vuotta ja oli ”tietysti” paikalla keskiviikkonakin Mestiksen voiton ratkettua. Pakko oli lähteä baariin juhlimaan, Pulkkinen tunnustaa.

— Tänään ei mennä, kun lauantaina on työpaivä. Mutta huomenna sitten!

Missä vaiheessa kautta alkoi tuntua, että jotakin suurta on tapahtumassa? Kuulemma loppumetreillä, Jokipoikien kaaduttua, Pulkkinen kertoo.

— Alkoi tulla tunne, että saatetaan mennä päätyyn asti, ja sinne sitten mentiinkin.

”Sanattomaksi vetää”

Paikalla olivat myös Mia Horsmanheimo, Laura Jyrkinen, Julia Kalenius, Netta Pekonen, Jesse Pekonen ja Janni Lajunen.

Kolme ensimmäistä ovat Ketterän lipunmyyjiä. He tarjoutuivat hommaan, koska käyvät joka tapauksessa peleissä, ja nyt aukesi tilaisuus päästä sisään ilmaiseksi. Netta Pekonen taas on Ketterän cheerleadereja, eli tanssii ottelutauolla pelitapahtumissa. Siinä yhdistyvät hänen kaksi mieliasiaansa — jääkiekko ja tanssi.

Tässä on Ketterän cheerleader ja kolme lipunmyyjää. Kuvassa Netta Pekonen, Mia Horsmanheimo, Laura Jyrkinen sekä Jesse Pekonen ja Janni Lajunen.

— Ihan huikeeta. Sanattomaksi vetää. Hyvä Imatra, hihkuvat Jyrkinen ja Kalenius.

— Tämä on iso juttu kaupungille. Varsinkin kun miettii mistä olosuhteista on lähdetty. Näreharju oli aika mielenkiintoinen paikka, tietää kymmenen vuotta itsekin lätkää pelannut Laura Jyrkinen.

Seppo Pajunen kertoo kannustaneensa Ketterää Pistetaloilta ja 1950-luvulta saakka ja katsoneensa tälläkin kaudella lähes joka pelin.

Seppo Pajunen kehuu kauden olleen elämyksiä täynnä.

— Ihan mahtavaa, ei voi muuta sanoa. Elämyksiä ollut koko kausi täynnä, Pajunen kehuu.

Koskenpartaan esiintymislavan jättiscreenillä nähty video ja pelaajien reaktiot saivat hänet herkistymään.

— Tämä kansanjuhla on varmasti iso nautinto pelaajillekin, kun on tällainen ilma ja näin kivasti väkeäkin.