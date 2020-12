Lappeenranta kaavailee 100 000 euron tukea kilpaurheilulle sekä liikunta- ja kulttuuriyhdistyksille. Varat otettaisiin kaupunginhallituksen strategiarahoista.

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan esitystä käsitellään kaupunginhallituksessa maanantaina. Tukihakemusten myöntämisperusteista päättää kulttuuri- ja liikuntalautakunta, joka myös käsittelee ne.

Tukipaketti sisältäisi ottelu- ja kilpailutapahtumiin liittyvien maksujen alennuksia sekä koronatukea liikunta- ja kulttuuriyhdistyksille.

Mika Strandén Koronarajoitukset ovat syöneet urheiluseurojen tuloja, kun kilpailuita tai otteluita ei ole voinut järjestää normaalisti.

Keväällä ja kesällä alennuksia

Lappeenranta tuki seuroja ja yhdistyksiä touko–elokuussa antamalla 30 prosentin alennuksen liikuntapaikkamaksuista. Alennusta kertyi silloin liikuntapaikoilta 18 300 euroa ja nuorisotoimen puolelta 438 euroa.

Lappeenrannan toimitilat myönsi 16.3.–31.5. yrityksille ja yhteisöille vuokrien joustoja ja alennuksia 172 000 euroa. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta myönsi vastaavana aikana alennuksia vuokrista yhteensä 22 400 euroa.

Anu Kiljunen Myös jääpalloliigaa pelataan nyt ilman katsojia, kun kokoontumisrajoitus on Etelä-Karjalassa 20 henkeä.

– Seurat, joissa on palkattua henkilökuntaa tai omia liikuntatiloja, ovat olleet erityisissä taloudellisissa vaikeuksissa. Vaikutuksia on ollut myös toiminnan järjestämiseen sekä toimintaan osallistuvien määrään. Yksi merkittävä huoli on siitä, palaavatko nyt toiminnan ulkopuolelle jääneet seurojen ja yhdistysten jäsenet toimintaan mukaan koronarajoituksen poistuttua, esityksessä todetaan.

Rajoitukset iskivät Liiga-SaiPaan

Myös Liiga-SaiPa oy on ottanut kaupunkiin yhteyttä ja esittänyt ottelutapahtumien osalta käyttömaksujen alentamista, koska otteluiden yleisömääriä on rajoitettu koronapandemian vuoksi.

Lappeenranta ei enää jaa yleisavustuksia liikunta- tai kulttuuriyhdistyksille.