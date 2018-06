Moni juhannusseurue kaivaa viikonloppuna mölkkylaatikon autotallista ja alkaa selvittämään porukan heittomestaria grillaamisen ja saunomisen lomassa. Mölkky on vakiinnuttanut asemansa suomalaisena kesäpelinä, mutta kotkalaisen Marko Timosen mukaan pelistä on tullut sen 20-vuotisessa historiassa jo muutakin. Siitä on tullut kilpailua.