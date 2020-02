NST:n miehet varmistivat sarjapaikkansa – "Ainakin jotain hyvää saatiin tällä kaudella aikaiseksi"

NST Lappeenranta välttää miesten ykkösdivarin karsinnat. Tämä varmistui kun NST kaatoi SB Vantaan 12–2 (4–0, 5–0, 3–2) ja lähetti vantaalaiset karsimaan sarjapaikastaan.

Vuoden vaihteessa NST oli sarjassa viimeisenä suoran putoajan paikalla. Seitsemän voittoa ja vain kolme tappiota myöhemmin NST:n takana on neljä joukkuetta.

– Sarjapaikka on nyt sinetöity. Ainakin jotain hyvää saatiin tällä kaudella aikaiseksi, että SaiPa salibandy pääsee jatkamaan uraa divarista. Ainakin, sanoi NST:n päävalmentaja Mika Valtonen.

Ohut sauma pudotuspeleihin

"Ainakin" siksi, että NST:llä on vielä ohut mahdollisuus pudotuspelipaikkaan, kun viimeinen kierros on pelaamatta. NST ja PoNoVo yhdistyvät kauden päätteeksi uudeksi salibandyseuraksi, SaiPa Salibandyksi.

– Muutama kokenut pelaaja tuli mukaan, mikä jeesasi, ja nuoret pelaajat ovat kehittyneet ja kasvaneet, mikä oli olettamuskin. Valitettavasti kuvittelin että tämä prosessi tapahtuisi vähän nopeammin, Valtonen mietti.

– Ei tämä jossittelulla muuksi muutu. Pelaajien ja organisaation pitää vain ottaa opiksi näistä.

NST oli parempi ja aktiivisempi

NST oli ottelun alusta asti selvästi parempi ja aktiivisempi joukkue. Jonkin aikaa reikien löytyminen SB Vantaan puolustusmuurista otti, mutta sen jälkeen NST porskutti menojaan.

Juuso Kekki sai hattutempun täyteen 26 minuutissa ja Jere Niemelä teki saman 34. minuutilla. Kekki teki lopulta viisi maalia.

SB Vantaa vaihtoi maalivahtia 6–0-maalin jälkeen ja Niilo Nevalaisen tilalle vaihdettu Aleksi Paakkari päästi maalin jo ensimmäisestä laukauksesta.

Toisen erän päättyessä NST:n Santeri Kakon maila osui vieraiden Lari-Patrik Lundströmin silmään. Pahan näköisen tilanteen seurauksena Lundström jouduttiin viemään päivystykseen. Kakko sai viiden minuutin jäähyn. Vieraat tekivät avausmaalinsa tuon vitosen aikana, tosin vasta kun sitä oli jäljellä 14 sekuntia.

– Meillä oli vaikea peli Vantaalla näiden kotiluolassa. Siellä on niin erikoinen lattia, että ei saatu alkulämmittelyssä siihen tuntumaa. Nyt tuli miun mielestä oikea tasoero näkyviin, Valtonen näki.

Pudotuspelit vaativat muilta vetoapua

Pudotuspelipaikan napatakseen NST:n on ensi lauantaina voitettava kotona 11. sijalla oleva Porin Karhut.

Lisäksi Kirkkonummi Rangersin on hävittävä varsinaisella peliajalla kolmantena olevalle FBC Turulle ja Joensuun Josban on hävittävä viimeistään rankkareilla seitsemäntenä olevalle O2-Jyväskylälle.

– Positiivinen asia on se, että kaikilla joukkueilla on pelissä panosta; myös vastustajilla. Sikäli tilanne on hauska. Niissä peleissä on väriä tarjolla, Valtonen kommentoi.